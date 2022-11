Liczba urodzeń w Polsce spadła do rekordowo niskich poziomów. A w innych krajach Europy?

Spada także współczynnik dzietności - z 1,378 w 2020 do 1,320 w 2021 roku. Zdaniem ekspertów, by zagwarantowana została prosta zastępowalność pokoleń, wskaźnik ten powinien kształtować na poziomie 2,10-2,15. Przyjmuje się, że gdy jego wartości przez dłuższy czas są niższe od 1,5, w społeczeństwie dokonują się nieodwracalne zmiany w strukturze ludności.

Wzrost liczby urodzeń w państwach Europy

Tymczasem w wielu państwach Europy urzędy statystyczne odnotowały odwrotną tendencję niż w Polsce. Za naszą południową granicą, w Czechach , liczba urodzeń w 2021 roku wzrosła o 1,44 procent względem roku poprzedniego (z 110,2 tysięcy do 111,79 tysięcy). Jak wynika z danych Statistics Austria , w Austrii w 2021 roku odnotowano 3-procentowy wzrost liczby urodzeń względem roku poprzedniego. Do grupy państw, w których w 2021 roku urodziło się więcej dzieci niż w 2020, należy także Holandia - liczba ta wzrosła tam z około 169 do 179 tysięcy.

W Niemczech w ubiegłym roku liczba urodzeń wzrosła o ponad 22 tysiące. We Włoszech - z 1,24 w 2020 do 1,25 w 2021 roku. We Francji liczba urodzeń między 2020 a 2021 rokiem wzrosła o około 3 tysiące. Warto jednak zaznaczyć, że w kraju tym wskaźnik dzietności od lat kształtuje się pożądanym, zbliżonym do dwóch poziomie.