Kto rzecznikiem rządu? "Wszystkie trzy nazwiska świetne"

Premier Donald Tusk w czasie swojego exposé potwierdził, że rekonstrukcja rządu nastąpi w lipcu, a rzecznik rządu zostanie powołany jeszcze w czerwcu. Później doprecyzował, że nazwisko rzecznika poznamy w ciągu tygodnia.

Schetyna: wszystkie trzy nazwiska świetne

O to, kto powinien zostać rzecznikiem rządu, został zapytany w środę w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Grzegorz Schetyna. Potwierdził, że musi być to polityk bliski Donaldowi Tuskowi. - Musi być ktoś, kto jest absolutnie z tego najbliższego kręgu i który ma 100 procent zaufania - wskazał.

Prowadzący Konrad Piasecki wymienił nazwiska trzech osób, "które kładzie na stole też Donald Tusk": Adama Szłapkę, Krzysztofa Kwiatkowskiego i Aleksandrę Gajewską.

- Wszystkie trzy nazwiska świetne. Proszę o następne pytanie - uciął Schetyna.

Co powinna zrobić Koalicja Obywatelska?

Schetyna mówił o atmosferze, która panuje w Koalicji Obywatelskiej. - Jest poczucie porażki wyborczej Rafała Trzaskowskiego, którego wspierała cała koalicja demokratyczna - przyznał.

Zapytany, co powinna zrobić koalicja, aby temu zaradzić, odpowiedział: - Napisać dobry scenariusz na dwa lata, zrealizować zobowiązania, obietnice wyborcze premiera, ale to on będzie robił - to znaczy (doprowadzi do - red.) takiej twardej, konsekwentnej rekonstrukcji rządu, ograniczenia rządu, rozpisania nowych celów, które trzeba zrealizować przez dwa lata i zbudowanie pomysłu politycznego na wybory parlamentarne.

Dopytany o kwestię obietnic, o których wspomniał, senator wyjaśnił, że myśli przede wszystkim o tym, aby "wrócić do umowy koalicyjnej, położyć ją, zrekonstruować".

Schetyna wskazał, że "umowne pierwsze mieszkanie jest jedną z ważniejszych rzeczy i może być filarem porozumienia koalicji demokratycznej 2.0" w latach 2025-2027. - Kwota wolna od podatku to samo (…), to także będzie jeden z filarów porozumienia lub jego braku. Trzecia kwestia to ochrona zdrowia, czyli ustawa, która może czy musi dać możliwość sięgnięcia po środki kapitału - wymieniał.

"Wszystko zależy od sposobu rekonstrukcji rządu"

Zdaniem Schetyny do 2027 roku należy między innymi "bardzo mocno angażować się w to, żeby Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska nie znalazła się w sytuacji PiS-u z 2023 roku, czyli bez możliwości koalicyjnych".

Senator został również zapytany, czy uważa, że Donald Tusk jest największym atutem koalicji rządzącej. - Jest, dlatego że spina całą koalicję jako premier - odpowiedział.

Dopytywany o możliwość zmiany premiera, polityk ocenił, że "trzeba byłoby przebudować całe rozumienie, całą filozofię koalicji demokratycznej". - Myślę, że bardzo wiele, czy wszystko zależy od sposobu rekonstrukcji rządu (...) i jak pokażemy Polakom, że jesteśmy gotowi do podjęcia nowych wyzwań - dodał.

W kwestii rekonstrukcji rządu i wyboru nowych ministrów Schetyna przekazał, że "trzeba zostawić to premierowi". - Mam zaufanie do jego doświadczenia politycznego - powiedział.