Informację przekazał także Związek Zawodowy Twórców Dubbingu. "To nieodżałowana strata i ogromny cios w serce, dla całej Związkowej, Dubbingowej i lektorskiej społeczności. Ciężko będzie się z tym pogodzić. Łaczymy się w bólu z rodziną i bliskimi. Dziękujemy Krzysiu za to co nam zostawiłeś, lecz odszedłeś od nas zdecydowanie za wcześnie" - napisano.

Krzysztof Banaszyk nie żyje

Udzielił głosu do niezliczonej ilości filmów, seriali, bajek i gier. Można było go usłyszeć m.in. w filmie "Król Lew II: Czas Simby", w którym wcielił się w Simbę, w Mulan II wcielił się w Shanga, w serialu "Hannah Montana" udzielił głosu Robby'emu Stewart, ojcu głównej bohaterki, w grze "Wiedźmin 2: Zabójcy Królów" wcielił się w Vermona Rocha, w grze "The Last of Us" jego głosem mówił Joel. Dubbingował także postaci w "Shreku", "Hobbicie", "Kung Fu Panda" czy "Scooby Doo". Był także lektorem w programach, takich jak "Top Model" czy "You Can Dance".