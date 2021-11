W co gra Putin na polsko-białoruskiej granicy? "Jest nieprzewidywalny. To szachy z elementami judo"

Śledząc sytuację na granicy polsko-białoruskiej, musimy patrzeć szerzej na to, co robi Alaksandr Łukaszenka razem z Władimirem Putinem. Putin liczy się tylko z silnymi, więc musimy pokazywać swoją siłę, głównie przez działania międzynarodowe - mówił w TVN24 generał Jarosław Stróżyk, były zastępca dyrektora Zarządu Wywiadu Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO, a obecnie wiceprezes Fundacji Stratpoint.

W sobotę gościem TVN24 był generał Jarosław Stróżyk, wiceprezes Fundacji Stratpoint, były były zastępca dyrektora Zarządu Wywiadu Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO. Ocenił, że to "kolejny krok Białorusinów, by zaostrzyć sytuację na granicy". - Mają już być może mniej tych "pocisków ludzkich", czyli wykorzystywanych wbrew prawu międzynarodowemu migrantów, których starają się przepychać przez granicę. Będą eskalować tę sytuację, dopóki będą mogli - stwierdził.

"Putin jest nieprzewidywalny. To szachy z elementami judo"

Dodał, że śledząc sytuację na granicy, "musimy patrzeć szerzej na to, co robi Łukaszenka razem z Putinem". - Musimy na to patrzeć, nie zapominając o tragedii humanitarnej, która dzieje się na granicy - zaznaczył.

- Musimy sobie zadać pytanie, w co gra Putin. Ale on lubi grać po swojemu i nawet jeśli zdefiniujemy, w co gra, to on będzie robił swoje przepisy, zasady i grał według nich. To szachy z elementami kung fu i judo, jego ulubionego sportu. Ten goniec, którym być może jest Łukaszenka, nagle może nam zastosować niekoniecznie szachowy chwyt - porównywał Stróżyk.