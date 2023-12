Zderzenie karetek w Krakowie. Jedna z nich dachowała

czytaj dalej

Dziś każdy Ukrainiec będzie dziękować naszym obrońcom, dzięki którym możemy obchodzić te święta - mówiła w wigilijnym wydaniu "Faktów po Faktach" Alina Makarczuk, dziennikarka TVN24. Reporterka wojenna Bianka Zalewska przytoczyła historię swojej koleżanki, która z powodu wojny wysłała dzieci do Polski, a jej mąż walczy na froncie. - Wszystko będzie na łączach. Jeżeli jej mąż będzie miał zasięg, to wtedy będzie też on, będą się łączyć z dziećmi - mówiła. Współpracujący z TVN24 dziennikarz Ołeh Biłecki mówił o tym, jak święta obchodzą żołnierze.