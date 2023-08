Artur Soboń o KPO: nie wiem, czy Trybunał ma związane ręce, czy sam je sobie po trochu wiąże

Soboń: byłoby znakomicie, gdyby środki z KPO już zasilały polską gospodarkę

Prowadząca program Agata Adamek zauważyła, że wydaje się, że "kłopot jest jednak polityczny". Jak mówiła, "skoro nie można w Sejmie za sprawą hamulcowego w postaci Solidarnej Polski przegłosować ustawy, która miałaby zmniejszyć liczebność pełnego składu Trybunału, wniosek premiera jest skierowany do Trybunału, a pani marszałek Sejmu, która jest w Prawie i Sprawiedliwości, nie wysyła na czas opinii sejmowej do tego wniosku pana premiera i w związku z tym Trybunał ma związane ręce i nie może podjąć decyzji w sprawie tej, którą skierował do niego premier Mateusz Morawiecki, może to pani marszałek Sejmu nie chce KPO w Polsce".