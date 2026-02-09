Rzecznik kościerskiej policji o starciu pseudokibiców Źródło: TVN24

"Na tę chwilę, w związku z wczorajszym zdarzeniem zatrzymanych zostało 30 osób, w tym dwie osoby nieletnie" - głosi komunikat pomorskiej policji.

Jak, w rozmowie z TVN24, przekazał asp. szt. Piotr Kwidziński, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie, zatrzymani mają od 16 do 35 lat. Głównie to mieszkańcy województwa pomorskie, ale są wśród nich także osoby z woj. kujawsko-pomorskiego. Jak wynika z policyjnych rejestrów, część z zatrzymanych osób miała już na koncie inne wykroczenia i przestępstwa.

Osoby zatrzymane nie mogą przebywać w tym samym pomieszczeniu, więc rozwieziono ich do wszystkich komend na Pomorzu.

- Przez całą noc technik i grupa dochodzeniowo-śledcza zabezpieczała ślady na miejscu bójki. Policjanci zabezpieczyli także pojazdy, którymi poruszali się zatrzymani. Wewnątrz znaleziono niebezpieczne przedmioty. Funkcjonariusze przesłuchują świadków, analizowany jest także monitoring. Wszystkie te czynności mają przyczynić się do tego, aby zatrzymać wszystkich sprawców i przedstawić im zarzut pobicia - wyjaśnił oficer prasowy.

Dodał, że w bójce poszkodowanych zostało 10 osób, które trafiły do szpitala. Jedna jest w cięższym stanie.

Zatrzymani mają usłyszeć zarzuty w środę.

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godziną 20. Jak poinformowała policja, przy ul. Traugutta w Kościerzynie (woj. pomorskie) "doszło do starcia pseudokibiców dwóch klubów piłkarskich".

Działania policji po bójce pseudokibiców w Kościerzynie (woj. pomorskie) Źródło: facebook.com/pomorskapolicja

"Wtargnęli do budynku" i "doszło do bójki"

Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie przekazała w komunikacie, że "otrzymała zgłoszenie o wtargnięciu do obiektu sportowego, wewnątrz którego trenowali zawodnicy. Do wnętrza budynku weszła grupa przejezdnych, w konsekwencji czego doszło do bójki". Według RMF FM do budynku, w którym trenowali pseudokibice Kaszubii Kościerzyna, wtargnęli pseudokibice Lechii Gdańsk.

Komendant powiatowej jednostki policji ogłosił alarm dla funkcjonariuszy. Podjęli oni "pościg za sprawcami zdarzenia".

Oficer prasowy KPP w Kościerzynie asp. szt. Piotr Kwidzyński po godzinie 23 poinformował w rozmowie z tvn24.pl, że na miejscu bójki technicy zabezpieczają ślady. Zabezpieczany jest też monitoring i przesłuchiwani świadkowie. Wprowadzono także kontrolę ulic. Policja działa w centrum Kościerzyny, przy wjeździe na obwodnicę oraz na terenie pow. kartuskiego (Żukowo).

Policja zatrzymała 13 osób po bójce pseudokibiców w Kościerzynie (woj. pomorskie) Źródło: facebook.com/pomorskapolicja

O sytuacji powiadomione zostały ościenne jednostki policji oraz pluton zabezpieczenia Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku.

Szef MSWiA: zero tolerancji dla bandytów

Do prowadzonych czynności odniósł się we wtorek wieczorem szef MSWiA.

"13 zatrzymanych przez policję pseudokibiców dwóch znanych pomorskich klubów podczas 'ustawki'. Akcja policji trwa nadal i liczba zatrzymanych zapewne wzrośnie. Zero tolerancji dla bandytów! Brawo Pomorska Policja" - napisał na platformie X.

13 zatrzymanych przez @PolskaPolicja pseudokibiców dwóch znanych Pomorskich klubów podczas „ustawki”. Akcja policji trwa nadal i liczba zatrzymanych zapewnie wzrośnie. Zero tolerancji dla bandytów! Brawo @PomorskaPolicja 👏 — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) February 9, 2026 Rozwiń Kierwiński o bójce pseudokibiców w Kościerzynie Źródło: X

