Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

W sobotę doszło do dwóch ataków na Lwów, miasto położone kilkadziesiąt kilometrów od polskiej granicy. Mieszkający w nim bloger Orest Zub mówił w niedzielę w TVN24 o tym, jak funkcjonuje miasto. - Sklepy w innej części miasta działają, transport jeździ i życie idzie dalej. To bardzo nietypowo brzmi, ale to jest taka realność wojny - powiedział.