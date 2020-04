Przedłużone obostrzenia. Od 16 kwietnia obowiązek zakrywania ust i nosa

1. o jeden tydzień - do 19 kwietnia - przedłużone są obostrzenia dotyczące galerii handlowych, kin, teatrów , dotyczy to także limitu osób w sklepach i kościołach

2. o dwa tygodnie - do 26 kwietnia - przedłużone jest zamknięcie szkół, wstrzymanie ruchu lotniczego, kolejowego ruchu międzynarodowego

3. do 3 maja - będą zamknięte granice i obowiązywać będą te zasady, które były do tej pory

5. ograniczenia dotyczące imprez masowych obowiązują do odwołania

6. egzaminy maturalne i ośmioklasistów zostają przesunięte - nie odbędą się wcześniej niż w czerwcu, raczej w drugiej połowie czerwca, a informacje o nowych terminach będą podane co najmniej na trzy tygodnie wcześniej

7. na kolejne dwa tygodnie - do 26 kwietnia - przedłużony zostaje zasiłek opiekuńczy dla tych, którzy będą musieli zostać w domu z najmłodszymi dziećmi

Decyzje o obostrzeniach premier i ministrowie uzasadniali tym, że gdyby ich nie było, to "dzisiaj mielibyśmy 20, 30, 40 tysięcy chorych". - Mielibyśmy sytuację taką, jaka jest we Włoszech, w Hiszpanii, we Francji - że medycy muszą decydować, kogo leczyć respiratorem, a kogo nie - mówił minister Szumowski.