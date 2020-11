Rząd inwestuje w pulsoksymetry. Ministerstwo chce wysłać do pacjentów 100 tysięcy urządzeń

Jeśli pacjent ma wynik dodatni na zakażenie koronawirusem, lekarz podejmuje decyzję, co dalej. - Jeśli stan pacjenta kwalifikuje się do izolacji domowej, najczęściej jest to stan słabo objawowy, to wówczas lekarz zaleca zastosowanie pulsoksymetru - mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.