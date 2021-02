"Pojawienie się tego wariantu jest już w tej chwili nie do zahamowania"

Profesor Zajkowska o wzroście dziennych zakażeń: nakłada się kilka spraw

- Pojawił się też w Polsce wariant o wyższej zakaźności. Patrząc na to, co się dzieje w krajach sąsiednich, nie powinniśmy być zaskoczeni, że ten przyrost przy pojawianiu się tego wariantu u nas może być zdecydowanie większy - dodała.

"W kurortach spotykają się ludzie z różnych regionów Polski, czyli mieszają się nam populacje"

Jak oceniła, jest to sytuacja niepokojąca z kilku względów. - W kurortach spotykają się ludzie z różnych regionów Polski, czyli mieszają się nam populacje, w których transmisja wirusa jest mniej lub bardziej intensywna. To są też ludzie, którzy być może są nosicielami czy mają możliwość transmisji tego wariantu o wyższej zaraźliwości - dodała.

Jak zauważyła, "o ile to, co widać na ulicy wiąże się z pewnym ryzykiem, to myślę, że wieczorem te osoby spotykają się dalej i tutaj widzę większe zagrożenie". - Zamknięte pomieszczenia i spotykanie się osób z różnych regionów Polski bez stosowania dystansu to jest zagrożenie rozproszenia, rozciągnięcia możliwego wariantu brytyjskiego na regiony Polski i wzrostu zachorowań - wskazywała. - Bardzo niepokojąco to wygląda - dodała.