"Ozdrowieńcy mogliby nieść pomoc". Prezydent zachęca do wolontariatu

Pandemia to czas trudny dla ludzi, także od strony psychologicznej. Szczególnego wsparcia potrzebują osoby starsze, dla których załatwienie codziennych spraw jest poważnym problemem lub po prostu zagrożeniem życia - mówił prezydent Andrzej Duda. Wraz z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg zachęcał ozdrowieńców do zgłaszania się do wolontariatu w domach pomocy społecznej. Poinformował, że do akcji Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów zgłosiło się ponad 10 tysięcy wolontariuszy, a o wsparcie wystąpiło ponad 13 tysięcy seniorów.

"Wsparcia potrzebują osoby starsze"

Prezydent: z prośbą o wsparcie zgłosiło się ponad 13 tysięcy seniorów

"Mój organizm wytworzył przeciwciała i to osocze jest cenną substancją wspierającą innych"

- Jak państwo wiecie, także i ja (...) przeszedłem zakażenie koronawirusem. Trwało to u mnie ponad 10 dni, ale rzeczywiście wyzdrowiałem - to zostało potwierdzone testami. Kiedy to było możliwe, ze względu na wskazania medyczne, zdecydowałem się także oddać osocze, po to właśnie, aby mogło być ono wykorzystane na pomoc innym osobom, po to by mogło ono być wykorzystane do ratowania zdrowia i życia innych osób. Okazało się, że mój organizm wytworzył przeciwciała i to osocze jest cenną substancją wspierającą innych. Cieszę się ogromnie, że mogłem wziąć udział w tej akcji, namawiając także i innych do tego, aby jako ozdrowieńcy to osocze oddawali - powiedział.