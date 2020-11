Ponad 11 tysięcy nowych zakażeń. Zmarły 283 osoby

"124 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - czytamy w komunikacie resortu.

Nowy model raportowania

Ogólny bilans zawiera ponad 22,5 tysiąca przypadków zakażenia "zagubionych" wcześniej przez stacje epidemiologiczne i nieuwzględnionych w dziennych statystykach. Został uzupełniony we wtorek. Od środy resort zaznacza w komunikatach, że "w związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń".

Po tym, jak skorygowano nieścisłości w statystykach dotyczących zakażeń, we wtorek wieczorem uruchomiony został nowy model raportowania infekcji koronawirusem i zgonów na COVID-19.

W ciągu doby ponad 50 tysięcy osób opuściło kwarantannę

- 39 224 łóżka są przeznaczone dla pacjentów z COVID-19 ( -94 w stosunku do dnia poprzedniego ), - z tego 21 059 łóżek jest zajętych przez pacjentów z COVID-19 ( -417 ), - 3 081 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 ( -9 ), - z tego 2 100 respiratorów jest wykorzystywanych ( bez zmian ), - 286 117 osób jest objętych kwarantanną ( -50 235 ), - 11 998 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym ( -766 ), - 559 429 osób wyzdrowiało ( +21 156 ).

Apel o oddawanie osocza

Premier Mateusz Morawiecki w środę na konferencji prasowej apelował do ozdrowieńców do oddawania osocza. Zwrócił uwagę, że trwa to około pół godziny. - Te 30 minut może oznaczać życie dla kogoś innego - zaznaczył.