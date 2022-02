Nauka zdalna w szkołach. Przemysław Czarnek: myślimy o jej skróceniu, decyzja w środę

- Sytuacja pandemiczna zmienia się w dobrym kierunku - stwierdził Czarnek. Przypomniał, że porównując tydzień do tygodnia, obserwowany jest spadek liczby zakażeń. Zdaniem szefa MEiN, jest to podstawą do zastanowienia się nad skróceniem nauki zdalnej, która pierwotnie była zaplanowana do końca lutego, czyli do zakończenia ferii zimowych.