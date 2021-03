Minister zdrowia: sytuacja na Śląsku jest krytyczna, wszystkie załogi LPR na południu w gotowości

To już jest ten moment, kiedy problemy w skali jednego regionu nie mogą być rozwiązane w skali pojedynczej - ocenił w Katowicach szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Na konferencji przedstawił szczegóły przewożenia pacjentów z tego regionu do innych województw. Ocenił, że sytuacja na Śląsku "jest krytyczna".

Niedzielski: do końca tygodnia relokacja nawet 170 pacjentów

Mówiąc o transporcie pacjentów ze Śląska, Niedzielski poinformował, że dotyczy ona "nowych pacjentów" z okolic Częstochowy i zachodniej "ściany" regionu śląskiego. - Oni są transportowani do Radomska - poinformował. - Dzisiaj będzie to prawie 20 osób. Jeżeli chodzi o zachodnią ścianę, to współpracujemy ze szpitalem w Kędzierzynie-Koźlu - dodał.

Niedzielski określił, że do końca tygodnia do szpitali obu tych miast trafi od 150 do 170 pacjentów. Przekazał, że relokacja odbędzie się także drogą lotniczą. - W stan gotowości zostały postawione wszystkie załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na południu. One z trybu pracy standardowej przechodzą do trybu 24-godzinnego, czyli całą dobę - mówił. - Mamy dodatkowych sześć zespołów, które będą te dyżury pełniły - dodał.