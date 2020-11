Całkowity lockdown od tego tygodnia? "Nie wykluczamy żadnego scenariusza"

Robimy wszystko, by uniknąć całkowitego lockdownu, ale nie wykluczamy żadnego scenariusza - powiedział w TVN24 szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. - Do tej pory udało nam się tego uniknąć, ale jak będzie dalej, to zależy od liczby zachorowań, dynamiki przyrostu chorych - dodał.

Rząd "nie wyklucza żadnego scenariusza"

We wtorek gościem "Jeden na jeden" w TVN24 był szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Prowadząca program Agata Adamek pytała go, czy prawdziwe są doniesienia o wprowadzeniu od środy "całkowitego lockdownu". Taka zapowiedź miała się pojawić na poniedziałkowym spotkaniu z premierem.

- Do tej pory nam się udawało. Jak będzie dalej, to zależy od liczby zachorowań, dynamiki przyrostu chorych. A to zależy też od każdego z nas. Również od rządu, w dużej części, my się nie uchylamy od odpowiedzialności, ale zależy też od każdego obywatela i od tego, jak poważnie podchodzi do obostrzeń - podkreślił szef KPRM.