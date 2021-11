Marszałek Witek zaprosiła szefów klubów parlamentarnych na rozmowę. W sprawie projektu dotyczącego walki z pandemią

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała o zaproszeniu na środę na godzinę 12 szefów klubów i kół parlamentarnych na rozmowę ponad podziałami nad projektem dotyczącym weryfikacji szczepień pracowników.

Witek powiedziała na konferencji w Sejmie, że ostatnio nasiliła się - jej zdaniem nieuzasadniona - krytyka rządu za działania w obliczu kolejnej fali pandemii COVID-19. Powiedziała też, że według ekspertów szczyt zachorowań ma nastąpić na przełomie listopada i grudnia.

Marszałek Sejmu mówiła też, że nasiliła się krytyka wobec projektu ustawy posłów PiS, który ma umożliwić sprawdzenie przez pracodawcę, czy pracownik jest zaszczepiony. - Ten projekt oczywiście do laski marszałkowskiej nie wpłynął, on został ogłoszony, ale natychmiast został potężnie skrytykowany - powiedziała Witek.

Dodała, że posłowie mogą wyjść z inicjatywą poselską ponad podziałami jako parlamentarzyści. - Dlatego postanowiłam na środę, na godzinę 12 zaprosić wszystkich przewodniczących klubów i kół parlamentarnych, które są w Sejmie - przed chwileczką takie zaproszenia podpisałam i zostały do przewodniczących skierowane - i chcę zobaczyć, czy jest dobra wola, czy są inne pomysły - powiedziała Witek.

Elżbieta Witek o spotkaniu szefów klubów i kół: chciałabym, żeby każdy przyszedł z założeniami TVN24

Witek: powinien powstać międzyklubowy zespół

Marszałek mówiła, że nie ma gotowego projektu. Według niej, jeżeli kluby i koła parlamentarne na środowym spotkaniu wyrażą zgodę i wolę współpracy, powinien powstać międzyklubowy zespół - "żeby każdy przyszedł z założeniami", a procesem legislacyjnym zajęłoby się Sejmowe Biuro Legislacji.

- Jeżeli będzie wola, będziemy chcieli zrobić to bardzo szybko - powiedziała Witek. - Jeżeli tej woli nie będzie, to będzie oznaczało, że to jest zwykłe krytykanctwo, a nie próba wspólnego podejścia do rozwiązań prawnych, które pomogłyby w walce z pandemią i jej skutkami. Wtedy te projekty, które są (przygotowane przez kluby parlamentarne - red.), będą procedowane, a decyzja Sejmu będzie taka, jaka będzie - dodała.

Witek mówiła, że organizując to spotkanie, ma jedno na myśli - "czy to jest zwykłe krytykanctwo, po to żeby po raz kolejny dołożyć rządowi w tej trudnej sytuacji". - Czy opozycja może być opozycją odpowiedzialną, która w sytuacjach ekstremalnych, bardzo trudnych, które dotykają wszystkich obywateli, związane są z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, potrafi jednak na bok odłożyć swoje partyjne i klubowe przekonania, zachowania i w tej najtrudniejszej sytuacji potrafi się wznieść ponad to. O tym się przekonamy w środę - powiedziała marszałek Sejmu.

- Nie zakładam z góry, że nic z tego spotkania nie wyniknie pozytywnego. Nie zakładam też, że wszyscy huraoptymistycznie podejdą do tego tematu - zaznaczyła.

Jak dodała, dopiero po spotkaniu będzie mogła ocenić, czy opozycja chce odpowiedzialnie podejść do tematu, czy też nie.

Rzecznik PSL o zaproszeniu marszałek Witek: jak trwoga to do opozycji

Zaproszenie od marszałek Witek dostał między innymi PSL. Rzecznik partii Miłosz Motyka skomentował je w rozmowie z reporterem TVN24. - Jak trwoga to do opozycji. Marszałek wystosowała to zaproszenie, bo rządzącym ewidentnie brakuje większości - powiedział.

Dodał, że Witek "chyba nie zauważyła, że fala zakażeń wezbrała już kilka tygodni temu i utrzymuje się, a obostrzeń nie ma". - Rządzący utracili większość i nie mają dzisiaj większości, żeby forsować swoje ustawy. (...) Próbują zrzucić odpowiedzialność na opozycję, bo brakuje im dwadzieścia kilku posłów. Stąd to zaproszenie - dodał Motyka.

Rzecznik PSL o zaproszeniu Marszałek Sejmu: Jak trwoga to do opozycji. Rząd nie ma większości TVN24

Szef klubu Lewicy: wezmę udział w spotkaniu z marszałek Witek, ale ta decyzja jest spóźniona

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski powiedział, że "będzie uczestniczył w tym spotkaniu, bo przedstawiciele Lewicy zawsze uczestniczą w spotkaniach, na których omawiane są najważniejsze dla kraju kwestie". - Muszę jednak zaznaczyć, że ta inicjatywa jest naszym zdaniem bardzo, bardzo spóźniona, a sprawę przez długie tygodnie lekceważył zarówno premier, jak i minister zdrowia. Niemniej - lepiej późno niż wcale - powiedział.

Dodał, że Lewica cztery miesiące temu ogłosiła swój pakiet antycovidowy, z którego - jak zauważył - dotąd nikt nie chciał skorzystać. - Zabierzemy więc ten raport na spotkanie i będziemy przedstawiać zawarte w nim wnioski - zapowiedział polityk.

Gawkowski dodał, że jego klub chce na spotkaniu przedstawić swoje priorytety dotyczące walki z koronawirusem. - Naszym zdaniem nie chodzi tylko o weryfikację szczepień pracowników. Musi być pełna jawność rekomendacji Rady Medycznej przy premierze, tak, by wszyscy wiedzieli, co jest rekomendowane i co zarazem z tego jest wprowadzane przez rząd. Liczy się dla nas to, by była jasna strategia antycovidowa, wskutek której osoby zaszczepione nie będą ofiarami sytuacji, trzeba rozmawiać o wprowadzeniu restrykcji dla osób niezaszczepionych - oświadczył.

Autor:js/kab

Źródło: PAP, TVN24