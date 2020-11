"Przy minimalnych objawach infekcji dróg oddechowych, jakkolwiek byśmy ich nie oceniali, izolujmy się"

Bardzo ważna jest nasza wzajemna solidarność. Chodźmy do lekarza, kiedy musimy faktycznie pójść, nie obciążajmy systemu opieki zdrowotnej - apelował w rozmowie z TVN24 internista, pediatra i specjalista ds. systemów opieki zdrowotnej Jacek Gleba. Kiedy widzimy, że objawy narastają, możemy udać się do szpitala - dodał.

"Większość osób przechoruje to w sposób bardzo banalny, czyli jak normalną grypę"

Internista, pediatra i specjalista ds. systemów opieki zdrowotnej Jacek Gleba zalecał w TVN24, by objawy infekcji "przyjąć z pełnym spokojem". - Tak naprawdę będzie nam bardzo trudno odróżnić infekcję koronawirusem od infekcji normalną grypą czy inną infekcją dróg oddechowych. W większości przypadków objawy są bardzo podobne - zauważył.

Lekarz dodał, że "teraz stał się modny objaw typu brak węchu i smaku". - Trzeba przyznać, że on jest dość typowy dla koronawirusa i tak realnie, jeżeli mamy objawy infekcji dróg oddechowych plus brak węchu i smaku, możemy myśleć, że z bardzo wysokim prawdopodobieństwem jest to koronawirus - przyznał.