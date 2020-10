Premier Mateusz Morawiecki: jest nadzieja, szczepionka może być gotowa w styczniu - 30-10-2020 Bardzo prawdopodobne jest pojawienie się szczepionki na COVID-19 już w styczniu, dostępnej dla tych wszystkich, którzy najbardziej jej potrzebują - stwierdził premier Mateusz Morawiecki podczas piątkowej konferencji prasowej. czytaj dalej

Nowa strategia

- Przyjmujemy od dzisiaj, że testy antygenowe, które są wykonywane dla pacjenta objawowego, są taką samą podstawą stwierdzenia koronawirusa, jak testy PCR-owe - powiedział na konferencji prasowej minister Adam Niedzielski.

Jak przypomniał szef resortu zdrowia, "do tej pory zawsze, nawet po zastosowaniu testu antygenowego, należało wykonać i tak test PCR-owy, potwierdzający".

- Zmieniamy w ten sposób definicję przypadku (zakażenia - red.). Teraz już nie tylko test PCR-owy, ale i objawy, i testy antygenowe będą dowodziły, że osoba jest chora na koronawirusa i nie potrzebuje potwierdzenia - tłumaczył. - Ma to związek z tym, że chcemy na większą skalę wprowadzić testowanie testami antygenowymi. Zastanawiamy się nad wprowadzeniem tego na SOR-y, izby przyjęć (...) Chcemy również wykorzystać to w nocnej pomocy lekarskiej. To jest bardzo ważna zmiana, która umożliwi szybkie testowanie bez konieczności potwierdzania testem PCR-owym - dodał.

Minister zdrowia poinformował, że zmiany ogłoszone przez niego na piątkowej konferencji prasowej zostaną ujęte w dokumencie nowej strategii walki z koronawirusem. Jak dodał, jej "wersję trzecią przygotujemy w przyszłym tygodniu".

Profesor Horban: szybko odróżnimy pacjenta zakażonego koronawirusem

Do słów ministra odniósł się obecny na konferencji prasowej profesor Andrzej Horban, członek Rządowej Rady Medycznej ds. Epidemiologicznych.Jak wyjaśnił, dzięki szybkim testom antygenowym będziemy mogli w szpitalach szybko odróżnić pacjenta zakażonego koronawirusem od pacjentów, którzy nie są zakażeni.

Horban stwierdził, że na obecnym etapie epidemii jest dużo osób wykazujących objawy chorobowe. - Decyzja sprzed kilku tygodni - skierowania całych sił na testowanie osób objawowych - przynosi skutek, bo jesteśmy w stanie tych ludzi izolować i zahamować rozprzestrzenianie się epidemii. W tym momencie będziemy mieli bardzo szybko wynik, zwłaszcza że ci chorzy pojawiają się również w jednostkach, które do tej pory nie były przygotowane do leczenia pacjentów z COVID-19 – powiedział.



Dodał, że życie zmusza do tego, żeby te jednostki były do tego leczenia włączone. - Naszym pierwszym działaniem jest realizacja planu, że jednak 10, 20, a nawet być może 30 procent łóżek we wszystkich dotychczasowych szpitalach działających w Polsce będzie również dostępne dla pacjentów z tą jednostką. To pozwoli na bardzo szybką diagnostykę, odróżnienie pacjenta zakażonego koronawirusem, od tych, którzy nie są zakażeni, a przechodzą do szpitala – wyjaśnił.

Testy antygenowe i PCR: czym są, czym się różnią?

Testy antygenowe wykrywające białka charakterystyczne dla wirusa SARS-CoV-2 pozwalają tanio i szybko wykrywać osoby stwarzające największe ryzyko zakażenia, nie są jednak tak czułe jak testy PCR, które mogą wychwycić nawet śladowe ilości wirusa - pisało we wrześniu czasopismo "Nature”.

Jak wyjaśniali autorzy publikacji, testy wykrywające obecność wirusa SARS-CoV-2 dzielą się na dwie kategorie: testy diagnostyczne, takie jak PCR, które wykrywają materiał genetyczny wirusa, i testy antygenowe, wykrywające białka wirusa.



Prawidłowo wykonane testy PCR, które wykrywają wirusowe RNA przy użyciu techniki zwanej reakcją łańcuchową polimerazy, wykrywają zakażone osoby w niemal 100 proc. przypadków, jednak na ogół wymagają wyszkolonego personelu, odczynników i drogiej aparatury, a wyniki dają po upływie godzin.



Testy antygenowe są znacznie szybsze - dają wyniki w mniej niż 30 minut - i tańsze, jednak nie są tak czułe jak PCR, które mogą wychwycić nawet śladowe ilości wirusa SARS-CoV-2.

Jeszcze innym narzędziem są testy serologiczne, wykrywające przeciwciała wytwarzane przez ludzi zakażonych wirusem. Przeciwciała mogą pojawić się po kilku dniach od zakażenia, a niektóre z nich pozostają we krwi przez miesiące po wyzdrowieniu, dlatego testy przeciwciał mają ograniczone zastosowanie w diagnostyce.