Minister zdrowia podał dzisiejszą liczbę zakażeń

Przekazał, że ostatniej doby potwierdzono 19 100 zakażeń. - W stosunku do poprzedniego tygodnia to blisko 5-procentowy spadek. To pierwszy dzień od początku czwartej fali, gdzie jest zmniejszenie zakażeń. To by wskazywało, że apogeum było w zeszłym tygodniu. To pierwszy sygnał, będziemy patrzyli na kolejne - dodał Niedzielski.