Mieli załatwiać zaświadczenia o szczepieniu tym, którzy szczepić przeciwko COVID-19 się nie chcieli. 11 osób zatrzymanych

Według ustaleń funkcjonariuszy z Centralnego Biura Śledczego Policji członkowie grupy docierali do osób, które nie chciały zaszczepić się przeciwko COVID-19, a chciały posiadać zaświadczenie o takim szczepieniu. - Z zebranego materiału wynika, że kolejnym etapem było wprowadzenie danych "klienta" do systemu, wystawiając przy tym stosowne zaświadczenie. W ten sposób zdobywano tak zwane paszporty covidowe upoważniające na przykład do wjazdu do niektórych państw. Za taką usługę klient płacił od tysiąca do 1,5 tysiąca złotych. Oczywiście samo zaświadczenie absolutnie nie chroniło przed chorobą, o czym przekonali się niektórzy klienci, ciężko przechodząc COVID-19 - przekazuje podinsp. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŚP.