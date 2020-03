Szumowski dziękuje wszystkim klubom. "Bardzo dobrze dopracowany projekt" specustawy o koronawirusie

Ustawa przyjęta w związku zagrożeniem koronawirusem jest dobra i potrzebna,. To dopełnienie narzędzi, nad którymi pracowano od dłuższego czasu - ocenił szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski.

Po poniedziałkowym głosowaniu minister zdrowia powiedział dziennikarzom w Sejmie, że przyjęcie ustawy "to ogromna zasługa" szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka oraz przewodniczącego sejmowej Komisji Zdrowia Tomasza Latosa z PiS. Za pracę nad ustawą podziękował również posłom wszystkich klubów.

- Wycofane dwa projekty (kluby KO i Lewicy wycofały swe projekty nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – red.), jeden projekt dopracowany bardzo dobrze po to, żeby Polacy naprawdę mieli dobre prawo w zakresie ochrony ich zdrowia w sytuacji trudnej, w sytuacji, kiedy mamy ryzyko epidemii - powiedział Szumowski.

Szef resortu zdrowia zaznaczył jednak, że uchwalona w poniedziałek ustawa daje jedynie narzędzia. - Spać spokojnie Polacy będą mogli, kiedy my je wykorzystamy, kiedy będziemy wykonywali to, do czego w tej ustawie jesteśmy zobligowani - podkreślił.