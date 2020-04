Czy mogę odmówić obsługi petentowi, który wchodzi do urzędu bez maseczki? Odpowiada "Koronawirus. Raport"

Czy obcięcie wymiaru etatu, wysłanie na postojowe lub zwolnienia mogą objąć także pracownice w ciąży oraz objęte ochroną przedemerytalną? Czy moja pensja będzie zmniejszona, jeżeli pracodawca korzysta z obniżenia wymiaru czasu pracy o 20 procent? Na wasze pytania odpowiadała w programie "Koronawirus. Raport" profesor Monika Gładoch, kierownik Katedry Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

17.04 pracodawca obniżył nam etaty i pensje o 1/4. Obowiązywać ma to wstecznie, od 01.04. Czy to zgodne z prawem? A co, jeśli nie podpiszemy? Małgorzata

Gładoch: Na porozumienie zmieniające, czyli potocznie aneks do umowy o pracę, musi wyrazić zgodę także pracownik. Jeżeli pani Małgorzata na to się nie zgodzi, to nikt jej nie może zmusić do warunków zatrudnienia.

Taka zmiana może też niestety nastąpić bez zgody, a nawet w pewnych okolicznościach bez wiedzy pracownika, jeżeli pracodawca zdecyduje się na porozumienie kryzysowe z (tak zwanej) tarczy antykryzysowej. Jest to porozumienie określone artykułem 15g i ono przewiduje, że pracodawca ze związkami zawodowymi, a jeśli one nie działają w firmie, to z przedstawicielem pracowników, może obniżyć wymiar czasu pracy, ale tylko do 20 procent.

W tym przypadku byłoby to zbyt wysokie obniżenie. Natomiast, jeśli chodzi o porozumienie zmieniające, jest to możliwe tylko za zgodą drugiej strony, czyli pracownika.

Pracuję na pełny etat za najniższą krajową. Mój pracodawca korzysta z obniżenia etatu o 20 procent. Czy moja pensja również będzie zmniejszona? Olaf

Gładoch: Może się tak zdarzyć, dlatego że to minimalne wynagrodzenie odnosi się do pełnego etatu, czyli do stu procent wymiaru etatu. Jeżeli obniży się wymiar o 20 procent, to o 20 procent obniży się wynagrodzenie.

Czy obcięcie części etatów, wysłanie na postojowe lub zwolnienia może objąć także pracownice w ciąży oraz objęte ochroną przedemerytalną? Magdalena

Gładoch: Niestety tak, jeżeli będziemy mieć do czynienia z porozumieniem zbiorowym, o którym wspominałam. Tu niestety nie działa ochrona szczególna, dlatego że nie stosujemy przepisów dotyczących zmiany warunków umowy. Wobec tego i kobiety w ciąży, i pracownicy w wieku emerytalnym, a nawet działacze związkowi, którzy sami takie porozumienie podpisują, przestają być objęci ochroną. Ale jest to porozumienie szczególne, które wymaga zgody związków zawodowych. Jak ich nie ma – przedstawiciela pracowników wybranego w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Co też jest bardzo ważne - w ciągu pięciu dni roboczych należy takie porozumienie zgłosić do inspekcji pracy.

Jako magazynier na etacie w szpitalu jednoimiennym muszę być dyspozycyjny 24 godziny (na dobę - red.). Czy szpital ma obowiązek zapłacić mi za pracę w dni wolne? Internauta

Gładoch: Tak, oczywiście. Tylko mam wrażenie, ze tutaj chodzi o "dyżur" z Kodeksu pracy. Jest to sytuacja, w której pracodawca poza unormowanymi godzinami pracy może oczekiwać gotowości pracownika do wykonywania obowiązków w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym. To może być również dom pracownika. Co jest niestety przykre, jeżeli w czasie tej gotowości pracownik nie świadczy pracy, to nie jest to czas pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Co za tym idzie, pracownikowi może przysługiwać czas wolny w wymiarze takim, jak czas dyżuru, natomiast tylko w przypadku, gdy ta gotowość nie dotyczyła domu pracownika. Czyli jeżeli ten dyżur był wykonywany w innym miejscu niż miejsce zamieszkania.

Jestem urzędnikiem państwowym. Czy mogę odmówić obsługi petentowi, który wchodzi do urzędu bez maseczki? Co zrobić w tej sytuacji? Joanna

Gładoch: W zasłanianiu ust i nosa nie do końca chodzi o maseczkę. Może to być maska, maseczka, fragment odzieży. Natomiast jest wyłączenie z rozporządzenia z 15 kwietnia (nakazu noszenia maseczek - red.), które daje możliwość nie noszenia maseczek tym osobom, które nie mogą ich nosić ze względów zdrowotnych. Obawiam się, że nawet jeżeli urzędnik będzie oczekiwał zakrywania ust i nosa przez petenta na terenie urzędu, ten mu może powiedzieć (że może nie nosić maseczki - red.), nie okazując – bo tego rozporządzenie nie wymaga – zaświadczenia lekarskiego, że jest chory i w ten sposób mówiąc nieładnie wykpi się z tego obowiązku.

