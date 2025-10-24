Kaczyński na konwencji programowej PiS. "Te trzy tematy muszą być wyeksponowane"

Kaczyński na konwencji o programie PiS Źródło: zdjęcia organizatora

W Katowicach rozpoczęła się dwudniowa konwencja programowa PiS pod hasłem "Myśląc: Polska". Zainicjowało ją wystąpienie prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego.

- Jestem ogromnie zaszczycony, że mogę oficjalnie otworzyć naszą konferencję programową. Konferencję, która rozpoczyna długą drogę (...), która powinna zakończyć się finałem w postaci kolejnego już poważnego programu Prawa i Sprawiedliwości. Programu dla Polski - rozpoczął prezes PiS.

Jarosław Kaczyński o "kryzysach" i UE

Ocenił, że "to jest zadanie szczególnie trudne, dlatego, że mamy w tym momencie kryzys" - Taki generalny kryzys naszego państwa, który po części jest dostrzegany przez społeczeństwo, już się toczy - świat, kultura, mieszkalnictwo. Taki, który jeszcze do końca nie jest dostrzegany, przynajmniej przez dużą część społeczeństwa, ale który jest nieunikniony, który wyraźnie się zarysowuje, to jest kryzys gospodarczy - dodał.

- Wreszcie mamy i takie zapowiedzi kryzysów lub już kryzysy o ogromnej wadze, które są przez bardzo dużą część społeczeństwa, może z pominięciem tego naszego twardego zaplecza, niedostrzegane - kontynuował. Jak mówił, "to są kryzysy dotyczące przyszłości naszego państwa, jego być albo nie być, istnienia albo nieistnienia".

- To są te wszystkie plany Unii Europejskiej, a dokładnie plany Brukseli i Berlina, by dokonać takiej zmiany w sytuacji w Europie, sytuacji politycznej, sytuacji w wymiarze prawnym, można powiedzieć konstytucyjnym, bo to się odnosi do konstytucji każdego z tych państw, by w istocie nie wszystkie, ale wszystkie poza dwoma, czyli Niemcami, Francją, być może jeszcze jakieś inne się znajdzie państwa, w tym Polska, w gruncie rzeczy przestały istnieć albo przynajmniej w bardzo wysokim stopniu przestały istnieć, przestały być suwerenne. I o tym też będziemy musieli tutaj rozmawiać - ocenił.

Jarosław Kaczyński Źródło: PAP/Art Service

Kaczyński o nowym programie PiS

Kaczyński mówił, że program PiS musi koncentrować się wokół kluczowych obszarów, takich jak bezpieczeństwo, służba zdrowia, a także sprawy gospodarcze.

- Te trzy tematy muszą być w tym programie wyeksponowane. Bo powtarzam, bardzo interesują społeczeństwo, dotyczą jego rzeczywistych interesów i w związku z tym muszą być ważne dla tych wszystkich, którzy mają ambicje przejęcia sterów państwa - powiedział.

Prezes PiS wymienił też trzy kryteria porządkowania programu politycznego Prawa i Sprawiedliwości:

- polityczne - według niego to ma być program wyborczy, oddziałujący na świadomość społeczną, a nie jedynie naukowy opis rzeczywistości;

- prakseologiczne - uwzględniające powiązania przyczynowo-skutkowe między różnymi sferami życia;

- kryterium generalne i dotyczące przyszłości, które wynika z globalnych wyborów politycznych, m.in. w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Kaczyński o potrzebie "generalnej reformy służby zdrowia"

Kaczyński zauważył, że na konwencji "nie brakuje" paneli dotyczących bezpieczeństwa. Wśród ich tematów lider partii wymienił między innymi kwestię ochrony granic, sprawę statusu uchodźców, "w szczególności walki z nielegalną imigracją", ale też sprawy dotyczące żywności – związane z sytuacją w rolnictwie.

- To wszystko razem i wiele innych tematów stanowi podstawę do tego, by się tym (bezpieczeństwem – red.) zajmować, a tę podstawę stanowi także inny fakt, wydaje się, że dzisiaj oczywisty: poczucie bezpieczeństwa Polaków zostało poważnie naruszone - ocenił lider partii.

- Świętym obowiązkiem nas wszystkich jest przygotowanie takiego programu, którego realizacja spowoduje, iż obywatele będą się czuli bezpieczniejsi, niż czują się dzisiaj – we wszystkich sprawach, na wszystkich poziomach – dodał Kaczyński.

Jarosław Kaczyński Źródło: PAP/Art Service

Ocenił ponadto, że potrzebna jest "generalna reforma służby zdrowia". Jego zdaniem jest to jednak przedsięwzięcie uwikłane "w ogromną ilość interesów". – Mamy tutaj zespół najróżniejszych interesów – zarówno tych, którzy pracują w służbie zdrowia (...), ale to są także interesy samorządów, różnych grup nacisków, producentów, producentów leków – tłumaczył prezes PiS.

W jego ocenie, jeśli chce się "na poważnie dyskutować" o służbie zdrowia, to trzeba "stanąć w prawdzie, a to nie jest łatwe". - Ale jeżeli się tego wszystkiego nie będzie dyskutowało, nie będzie się o tym mówiło, nie będzie się stawiało pewnych spraw jasno, wprost, a nie – na zasadzie takiej, która bardzo często w dyskursie publicznym w Polsce obowiązuje - że wszyscy są wspaniali, dobrzy i kierują się najlepszymi intencjami, no niestety szanowni państwo, w żadnej dziedzinie tak nie jest, i tu też tak nie jest i trzeba o tym elemencie związanym z interesami mówić – powiedział szef PiS.

Kaczyński: Niemcy i Francuzi chcą nam zabrać państwo, Amerykanie nie

Kaczyński odniósł się do ostatniego z kryteriów porządkowania programu politycznego ugrupowania. To kryterium generalne i dotyczące przyszłości, które wynika z globalnych wyborów politycznych, między innymi w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Prezes PiS ocenił, że Polska ma dziś przed sobą dwie opcje. Pierwsza, określona jako "niemiecko-brukselska", w ocenie Kaczyńskiego zakłada powstanie "państwa hegemonialnego" - Wszystko, co zaczęło się po II wojnie światowej, ma zostać sfinalizowane jako wielkie zwycięstwo Niemiec i powstanie czegoś w rodzaju nowego imperium - mówił. Zaznaczył także, że w błędzie są ci, którzy wierzą, że naród, który nie posiada własnego ośrodka decyzji politycznych, będzie w stanie "załatwiać dobrze swoje interesy", czy też, że zajmie się tym za niego ktoś inny.

Kaczyński mówił, że "druga koncepcja została przedstawiona przez (prezydenta USA - red.) Donalda Trumpa na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych". Dodał, że "ona nie była przedstawiona precyzyjnie". - To nie jest coś, co ma charakter jakiegoś zaprojektowanego traktatu, czy nawet jakiegoś porozumienia typu dżentelmeńskiego - zaznaczył.

- To jest propozycja zorganizowania państw demokratycznych, tych naprawdę demokratycznych w wymiarze światowym, w ten sposób, by była to swego rodzaju - to jest moje określenie, można je oczywiście zakwestionować - demokracja zbrojna - powiedział. Podkreślił, że każde z tych państw "musi wydawać co najmniej pięć procent PKB na obronę".

- Niemcy chcą nam zabrać państwo. Francuzi razem z nimi - nie wiem dlaczego, ale tak. Biurokracja europejska, no pali się aż do tego. Amerykanie nie - ocenił Kaczyński.

Lider PiS dodał, że druga z przedstawionych przez niego koncepcji nie ma na celu likwidacji Unii Europejskiej, lecz jej wyraźne zreformowanie "w stronę powrotu do suwerenności państw". Kaczyński zaznaczył, że w jego ocenie kwestia ta jest warta przedstawienia na forum globalnym oraz podjęcia przez Polskę prób podążania w tym kierunku.

Przed rozpoczęciem konwencji Kaczyński opublikował wpis na platformie X. "Podczas gdy jedni zajmują się sami sobą, w(y)prowadzając sztandary, a przy tym pracują ledwie na 31 proc., my ruszamy pełną parą z Konwencją 'Myśląc Polska'. Szeroka dyskusja fachowców, ekspertów, polityków i obywateli. To początek procesu tworzenia naszego programu. Trzeba mieć plan. Trzeba mieć cel. Bez celu nie ma zwycięstwa, a bez planu nie ma rządzenia. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do Katowic. Wspólnie budujmy rozwój, nowoczesność i pomyślność Polski - napisał.

Konwencja PiS w Katowicach. Panele o nowej konstytucji i migracji

W piątkowym programie konwencji wśród głównych debat można znaleźć między innymi sesję plenarną na temat wschodniej flanki NATO z udziałem m.in. byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka. Ponadto zaplanowano panel poświęcony tworzeniu nowej konstytucji z udziałem między innymi byłej prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, sesję na temat wyzwań związanych z Zielonym Ładem, migracją, nowym budżetem UE, panel o zmianach geopolitycznych czy sesję związaną z polityką mieszkaniową.

Podczas konwencji odbędą się też panele, które będą dotyczyć między innymi polskiej diaspory, Centralnego Portu Komunikacyjnego, odporności na naturalne kataklizmy, porządku cyfrowego UE, transformacji górnictwa, konserwatywnego feminizmu czy bezpieczeństwa kobiet wobec nielegalnej migracji.

Łącznie podczas dwudniowej konwencji przewidziano 132 panele dyskusyjne dotyczące między innymi bezpieczeństwa, spraw zagranicznych, wojska i zdrowia.

Były wicepremier, były minister kultury, przewodniczący rady programowej PiS Piotr Gliński przekazał, że w tegorocznych wydarzeniach ma wziąć udział ponad 600 panelistów i kilka tysięcy uczestników.

