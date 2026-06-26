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"Potwierdziły się pana zarzuty". Inspekcja Pracy po kontroli u Rzecznika Praw Dziecka

Agata Listoś-Kostrzewa
Agata Listoś-Kostrzewa
Justyna Suchecka
Justyna Suchecka
Monika Horna-Cieślak w Sejmie, 20 grudnia 2023
Monika Horna-Cieślak w Sejmie, 20 grudnia 2023
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
Prawnik Łukasz Korzeniowski już w 2025 roku zgłaszał zarzuty odnośnie nieprawidłowości w Biurze Rzecznika Praw Dziecka kierowanym przez Monikę Hornę-Cieślak. Państwowa Inspekcja Pracy, do której się zwrócił, właśnie część z nich potwierdziła.Artykuł dostępny w subskrypcji

"Na dzień dzisiejszy w przekazanym protokole Państwowej Inspekcji Pracy nie istnieją żadne zalecenia" - tak zaczyna się oświadczenie, które 11 czerwca opublikowano na oficjalnej stronie Biura Rzecznika Praw Dziecka (BRPD).

Oświadczenie było reakcją na publikację TVN24+ dotyczącą warunków pracy w BRPD pod kierownictwem obecnej rzeczniczki Moniki Horny-Cieślak. Niemal 20 osób opowiedziało nam o kulisach tej pracy. To byli i obecni pracownicy, a wśród nich prawnicy, psycholodzy, nauczyciele szkolni i akademiccy. Niektórzy z bardzo dużym doświadczeniem pracy z dziećmi. Byli lub są w biurze na różnych stanowiskach - od szeregowych po te wyższe, także kierownicze. Opowiadali o strachu, przeciążeniu, rozstroju zdrowia.

Część z nich odważyła się na rozmowę, gdy z pozwem przeciwko Skarbowi Państwa wystąpił Łukasz Korzeniowski, młody prawnik, który przez kilkanaście miesięcy pracował w BRPD.

Choć jego proces jeszcze się nie rozpoczął, dziś wiemy już, że pierwsze efekty przyniosła skarga, którą w październiku 2025 roku złożył do Państwowej Inspekcji Pracy.

W oficjalnej odpowiedzi PIP z 24 czerwca 2026 czytamy: "potwierdziły się pana zarzuty odnośnie nieprawidłowości z zakresu czasu pracy". I wbrew temu, co pisało jeszcze dwa tygodnie wcześniej Biuro, Inspekcja ma też dla rzeczniczki konkretne zalecenia.

Przyjrzyjmy się tej sprawie od początku.

Miesiące skarg

W Państwowej Inspekcji Pracy o zastrzeżeniach pracowników wobec BRPD musieli wiedzieć już od miesięcy. Od naszych rozmówców wiemy, że jeszcze w 2025 roku niektórzy zdesperowani dzwonili na infolinię PIP.

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Tagi:
dzieciMłodzieżRzecznik Praw DzieckaPracaPaństwowa Inspekcja Pracy
Agata Listoś-Kostrzewa
Agata Listoś-Kostrzewa
dziennikarka "Czarno na białym"
Justyna Suchecka
Justyna Suchecka
Dziennikarka tvn24.pl, ekspertka ds. edukacji. Prowadzi podcast "I co teraz?"
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