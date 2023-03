"Trudny czas" dla lokalnej prasy. "Cała nasza redakcja bardzo mocno tego doświadczyła"

Mazuś: niektórzy dziennikarze sami odeszli, bo nie chcieli pisać tak, jak chciałby nowy właściciel

- Cała nasza redakcja bardzo mocno tego doświadczyła, kiedy bodajże dwa lata temu na wniosek większościowego udziałowca naszej redakcji, dewelopera, sąd dał nam likwidatora - mówiła Mazuś. - Walczyliśmy bardzo mocno o to, by jednak zostać, by dziennik został niezależny. I to się nawet udało, wszystko było fajnie przez rok, robiliśmy znowu swoją całkiem niezłą robotę, ale niestety w tym momencie jest już inaczej - dodała.