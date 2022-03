Kongres partii Polska 2050. Szymon Hołownia: nadzieja dziś choruje, zło chce nas pozbawić przyszłości

W Warszawie w niedzielę odbył się pierwszy kongres partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Wystąpił na nim między innymi jej lider, który odwołał się do słów z przemówienia USA Joe Bidena o tym, że "wiara najlepiej widzi w ciemności". - Nadzieja dziś choruje. Zło chce nas pozbawić przyszłości. Ciemność, która przybiera dzisiaj formę dymów nad Mariupolem, Chersoniem, Kijowem wtargnęła nagle w nasz świat miesiąc temu. Ona wymaga, aby przeciwstawili się jej ludzie pełni nie tylko oburzenia, ale i głębokiej wiary w to, że ten świat tak wyglądać nie może - mówił Hołownia.

Na kongresie partii Polska 2050 Szymon Hołownia odwołał się do przemówienia prezydenta USA, w którym mówił o cytacie Sørena Kierkegaarda "wiara najlepiej widzi w ciemności", który towarzyszył mu, kiedy umierał jego syn, Beau Biden. - (Joe) Biden naprawdę znakomicie wybrał motto na te czasy. Nadzieja dziś choruje. Zło chce nas pozbawić przyszłości. Ciemność, która przybiera dzisiaj formę dymów nad Mariupolem, Chersoniem, Kijowem wtargnęła nagle w nasz świat miesiąc temu. Ona wymaga, aby przeciwstawili się jej ludzie pełni nie tylko oburzenia, ale i głębokiej wiary w to, że ten świat tak wyglądać nie może - powiedział Hołownia.

- Wiara w ciemności może nam przypomnieć to wszystko, o czym na co dzień nie pamiętamy. To my jesteśmy odpowiedzią na pytania świata. Na pytania pokoleń, na pytania naszych dzieci. Nie ma innej. Świat w nas wierzy - mówił. - Nie możemy stracić wiary w siebie, nie możemy stracić wiary w ludzi - dodał.

Hołownia: nowi ludzie są potrzebni nie po to, by wyparli starych, ale po to, żeby do tych starych dołączyli

Lider parrii Polska 2050, swierdził, że "o każdego z nas upomniała się dzisiaj historia", która "dramatycznie przyspieszyła".

Powiedział, że kiedy niespełna trzy lata temu decydował się na karierę polityczną czuł, że "zbliża się jakieś przesilenie, że będzie jakiś przełom". - Wiedziałem, że ten świat - zakleszczony w tych samych od 30 lat pytaniach i o tych samych od 30 lat niedających odpowiedzi odpowiedziach - wymaga nowych sił, nowego zaangażowania, nowych ludzi, nowego poukładania, nowej wizji. Ci nowi ludzie są potrzebni nie po to, by wyparli starych, ale po to, żeby do tych starych dołączyli, dali im nową wizję, nową perspektywę - mówił.

- Nasz ruch społeczno-polityczny od dziś jest kompletny - powiedział Hołownia mówiąc, że na scenę polityczną wchodzi partia Polska 2050 Szymona Hołowni, dołączając do wcześniejszych - powstałego dwa lata temu think-tanku Strategia 2050 i Stowarzyszenia Polska 2050. Zaprezentował też logo partii. Przypomniał, że na tę decyzję o rejestracji partii czekał 1,5 roku, ale wydarzenia na świecie zmieniły całkowicie optykę - najpierw koronawirus, a potem wirus trwającej od 24 lutego - "wirus" agresji Rosji na Ukrainę.

Hołownia: mamy partię, a nie sklep meblarski - dlatego odsyłam stąd każdego, kto szuka stołka

- Wojny w Europie miało już nie być, pamiętacie, jak mówiliśmy sobie - "nigdy więcej wojny". I co teraz? Kilkaset kilometrów od miejsca, w którym siedzimy nasi bracia Ukraińcy walczą i giną. Nie tylko za swoją wolność, ale również za naszą - Polski, za wolność Europy - podkreślał lider Polski 2050.

Wśród zadań, które stoją przed partią wymienił całkowitą zmianę modelu korzystania energii. - To właśnie teraz - w dekadę, może dwie - musimy wymyślić skuteczne państwo, które połączy gospodarczą wolność, z solidarnością społeczną - powiedział.

- Mieliśmy się już nie zbroić, a dziś musimy się dozbrajać - mądrze, skutecznie, tak, żeby odstraszyć potencjalnego przeciwnika. Musimy się nauczyć też w błyskawicznym tempie, że wojna toczy się w naszych głowach, że zatruta informacja - o czym stale musimy przypominać naszym dzieciom - może być bardziej śmiercionośna, niż pociski i bomby - stwierdził podczas kongresu Hołownia.

Ocenił, że są już w komplecie wszystkie narzędzia, żeby w kraju dokonać realnej zmiany. - Mamy wiedzę think-tanku, energię stowarzyszenia i partię polityczną, bez której nie da się zmieniać świata we współczesnej demokracji - powiedział. - Podkreślam - partię, a nie sklep meblarski - dlatego odsyłam stąd i będę odsyłał każdego, kto szuka stołka, albo innego miejsca, że by się na nim zasiedzieć - stwierdził lider Polski 2025. Dodał, że po zaszczyty i fortuny też trzeba się udać gdzie indziej. - Tutaj tworzymy organizację - zespół, który ma przywrócić polskiej polityce słowo "służba" - powiedział Hołownia.

Rejestracja partii Polska 2050 Szymona Hołowni

Sprawa rejestracji partii Szymona Hołowni trwała od 2020 roku. W lutym 2021 r. "Rzeczpospolita" pisała, że kilka dni przed złożeniem przez Hołownię wniosku o rejestrację partii o nazwie Polska 2050 ubiegła go partia nazywająca się wcześniej Jeden-PL.

Michał Kobosko wyjaśniał wówczas, że 3 listopada 2020 roku, czyli w momencie złożenia wniosku o rejestrację partii Hołowni, informacje o istnieniu ugrupowania Polska 2050 nie figurowały jeszcze w rejestrze Sądu Okręgowego w Warszawie. Zastrzegł, że od początku współtworzona przez niego partia miała nazywać się nieco inaczej - Polska 2050 Szymona Hołowni.

Partia Polska 2050 Szymona Hołowni została nieprawomocnie zarejestrowana przez sąd w kwietniu 2021 roku. Jej prezesem został Kobosko. Teraz partia uzyskała prawomocną decyzję sądu o rejestracji. Partia Hołowni ma swoje koło parlamentarne Polska 2050, które liczy ośmiu posłów. Do koła należy również senator Jacek Bury.

