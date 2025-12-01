Logo strona główna
Polska

Konflikt Nawrockiego z rządem. "Mamy pokaz prężenia muskułów"

pap_20251022_09R
Profesor Łętowska o konflikcie prezydenta z rządem: mamy pokaz prężenia muskułów
Źródło: TVN24
Jesteśmy w stadium siłowania się na ręce między dwiema jednostkami władzy wykonawczej - powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Ewa Łętowska, odnosząc się do konfliktu między prezydentem Karolem Nawrockim a rządem Donalda Tuska. Dodała, że "tego sporu się nie rozstrzygnie na drodze prawnej".

Prezydent Karol Nawrocki na początku listopada odmówił nominacji oficerskich dla 136 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego. W ostatnim czasie okazało się też, że odmówił nadania odznaczeń państwowych funkcjonariuszom ABW.

Profesor Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, była rzeczniczka praw obywatelskich, oceniła w "Faktach po Faktach", że "jesteśmy w stadium siłowania się na ręce między dwiema jednostkami władzy wykonawczej, rząd - prezydent".

Jak mówiła w TVN24 Łętowska, "niestety, zamiast przyjaznej koabitacji, współpracy przynajmniej w niektórych kwestiach, mamy trochę taki pokaz prężenia muskułów". - To dobrze nie wychodzi na zdrowie ani rządzeniu, ani ocenie konstytucyjnych uprawnień poszczególnych władz - dodała.

Na uwagę prowadzącego program Piotra Kraśki, że rząd i prezydent mogą się tak siłować na ręce przez pięć lat, odparła: - Niestety tak, bo to jest proces polityczny.

- Tego sporu się nie rozstrzygnie na drodze prawnej. Niestety, każda z władz tutaj się upiera, że działa w granicach swoich kompetencji, nie chcą współpracować, na to prawo nic nie pomoże - skwitowała Łętowska.

pc

Autorka/Autor: js/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

Karol Nawrocki Donald Tusk Rada Ministrów
