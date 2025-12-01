Konflikt Nawrockiego z rządem. "Mamy pokaz prężenia muskułów"

Prezydent Karol Nawrocki na początku listopada odmówił nominacji oficerskich dla 136 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego. W ostatnim czasie okazało się też, że odmówił nadania odznaczeń państwowych funkcjonariuszom ABW.
Profesor Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, była rzeczniczka praw obywatelskich, oceniła w "Faktach po Faktach", że "jesteśmy w stadium siłowania się na ręce między dwiema jednostkami władzy wykonawczej, rząd - prezydent".
Jak mówiła w TVN24 Łętowska, "niestety, zamiast przyjaznej koabitacji, współpracy przynajmniej w niektórych kwestiach, mamy trochę taki pokaz prężenia muskułów". - To dobrze nie wychodzi na zdrowie ani rządzeniu, ani ocenie konstytucyjnych uprawnień poszczególnych władz - dodała.
Na uwagę prowadzącego program Piotra Kraśki, że rząd i prezydent mogą się tak siłować na ręce przez pięć lat, odparła: - Niestety tak, bo to jest proces polityczny.
- Tego sporu się nie rozstrzygnie na drodze prawnej. Niestety, każda z władz tutaj się upiera, że działa w granicach swoich kompetencji, nie chcą współpracować, na to prawo nic nie pomoże - skwitowała Łętowska.
Autorka/Autor: js/lulu
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP