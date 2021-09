Koncesja dla TVN24 nadal nieprzedłużona. KRRiT nie podjęła decyzji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po raz kolejny nie podjęła decyzji w sprawie przedłużenia lub odmowy przedłużenia koncesji dla TVN24 - przekazała we wtorek rzeczniczka prasowa Rady Teresa Brykczyńska.

TVN24 czeka na przedłużenie koncesji od ponad półtora roku. Wniosek trafił do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w lutym 2020 roku. KRRiT nadal nie podjęła decyzji w tej sprawie. Tymczasem TVN24 uzyskała holenderską koncesję na nadawanie.

Rzeczniczka KRRiT: po raz kolejny bez decyzji w sprawie koncesji dla TVN24

Kolejne posiedzenie odbyło się we wtorek. - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po raz kolejny przeprowadziła głosowanie za udzieleniem koncesji bądź za odmową udzielenia koncesji dla programu TVN24. Żadna z uchwał nie uzyskała wymaganej większości - przekazała rzeczniczka KRRiT Teresa Brykczyńska.

W pięcioosobowej Krajowej Radzie do podjęcia decyzji potrzebne są cztery głosy.

- W trakcie omawiania projektu uchwały o udzieleniu koncesji zastrzeżono, że jej ewentualne podjęcie nie zamyka kwestii związanych z dostosowaniem struktury właścicielskiej TVN do zapisów ustawy. W związku z tą sprawą będzie prowadzone odrębne postępowanie zobowiązujące spółkę TVN do dostosowania swojej struktury właścicielskiej do przepisów - dodała rzeczniczka KRRiT.