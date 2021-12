Komisja Europejska wszczyna procedurę naruszeniową wobec Polski. Chodzi o Trybunał Konstytucyjny

- Zdaniem Komisji polski Trybunał Konstytucyjny naruszył artykuł 19 punkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej poprzez swoje dwa ostatnie orzeczenia. W konsekwencji tych orzeczeń osoby stające przed polskim sądem nie mają pełnych gwarancji opisanych w tym artykule. Uważamy, że to orzecznictwo narusza ogólne zasady niezawisłości, nadrzędności, skuteczności i jednolitości stosowania prawa unijnego oraz wiążących skutków orzeczeń TSUE - uzasadnił decyzję o wszczęciu procedury komisarz UE do spraw gospodarki Paolo Gentiloni.

Polska ma dwa miesiące, by odnieść się do treści pisma informującego o wszczęciu procedury.

Baczyńska: logiczny krok Komisji Europejskiej

Konstytucjonalistka Bogna Baczyńska powiedziała w TVN24, że "Komisja Europejska wykonała logiczny krok, który służy zachęceniu lub zmuszeniu Polski do przestrzegania traktatów unijnych". - To pokazuje w bardzo jasny sposób, że nie można używać mechanizmów krajowych do tego, by podważać postanowienia traktatowe - mówiła.