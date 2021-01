"Dostawy szczepionek są związane z organizacją w krajach członkowskich"

Koncern Pfizer zapowiedział w zeszłym tygodniu, że tymczasowo ograniczy dostawy szczepionek przeciw COVID-19 dla całej Europy w związku ze zmianami dokonywanymi w fabryce firmy w Puurs w Belgii. Niektórzy za niedobór szczepionek winią Unię Europejską. - Komisja Europejska zamówiła niestety zbyt mało szczepionek - stwierdził we wtorek 5 stycznia w "Kropce nad i" w TVN24 eurodeputowany PiS Adam Bielan.

W odpowiedzi na pytania dziennikarzy Konkret24 rzecznik Komisji Europejskiej Stefan de Keersmaecker wyjaśnił, że koncern Pfizer "zadeklarował w ciągu tygodnia powrót do wcześniejszego tempa dostaw i zwiększenie go od połowy lutego". "Dla obywateli Unii Europejskiej istotne jest, żeby ustalona liczba dawek szczepionki przeciwko COVID-19 została dostarczona zgodnie z umową, nie tylko ze względu na wzrost liczby zakażeń, ale również ze względu na potrzebę zapewnienia odpowiedniej liczby dawek osobom przyjmującym pierwszą i drugą dawkę" – przekazał Stefan de Keersmaecker.

Kuczmierowski: To jest dla nas krytyczny moment. Musimy bardzo poważnie zrewidować nasze plany

"Komisja nie jest stroną umów między przedsiębiorstwem a państwami członkowskimi"

"Liczba przesłanych dawek uzależniona jest od populacji w danym kraju. Jednakże ustalenia dotyczące praktycznej strony dostarczenia szczepionek są zawarte w kontraktach, które podpisały poszczególne kraje członkowskie" – zwrócił uwagę rzecznik Komisji Europejskiej. "Wynika to z faktu, że dostawy szczepionek są związane z organizacją szczepień w krajach członkowskich. To kraje członkowskie najlepiej są w stanie uzgodnić z firmą, ile dawek należy dostarczyć, kiedy i gdzie. Komisja nie jest stroną umów między przedsiębiorstwem a państwami członkowskimi" – dodał.

Szczepienia we Francji

Scentralizowane unijne podejście

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zdecydowały o scentralizowanym unijnym podejściu do zabezpieczania dostaw i wspierania opracowania szczepionki na COVID-19. Komisja Europejska w imieniu państw członkowskich zawiera umowy zakupu z poszczególnymi producentami szczepionek z wyprzedzeniem i finansuje część kosztów początkowych, które producenci muszą ponieść.

Gdy dana szczepionka zostaje zatwierdzona do użycia w Unii Europejskiej, wszystkie państwa członkowskie mają do niej dostęp równocześnie. Dostawy zostają rozdzielone między kraje proporcjonalnie do liczby mieszkańców.