Przedstawiciele poprzedniego obozu władzy nie stawiają się na przesłuchania przed komisją śledczą do spraw Pegasusa. - To jest zorganizowana akcja grupy Jarosława Kaczyńskiego. Jeśli sąd wyda postawienie o doprowadzeniu ich przed komisję, zmięknie im polityczna rura - powiedział w TVN24 Tomasz Trela, wiceszef komisji.

Trela: to jest zorganizowana akcja grupy Jarosława Kaczyńskiego

- To jest zorganizowana akcja grupy Jarosława Kaczyńskiego , że oni odmawiają. (...) My jesteśmy w tej sprawie bardzo konsekwentni i dwa wnioski do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie już poszły - dodał.

Trela: Na każdego przyjdzie czas. W kolejce Wąsik i Kamiński

Trela stwierdził, że "to wszystko jest do czasu, do pewnego momentu". - Ja przypomnę sprawę pana Mikołaja Pawlaka (byłego RPD, byłego dyrektora departamentu w resorcie sprawiedliwości - red.), który też się uchylał. Uchylał się raz, drugi, w końcu przyszedł, złożył zeznania i ma zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Dlatego, że go te zeznania obciążają i dokumenty, które są w posiadaniu komisji też go obciążają - powiedział gość TVN24.