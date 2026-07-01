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Kolejny etap sprawy Zbigniewa Ziobry. Sąd zajmie się zażaleniami obrońców

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Zbigniew Ziobro
Siemoniak: jeżeli Ziobro i Romanowski nie stawią na Węgrzech, władze wyciągną wnioski
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Art Service/PAP
W Sądzie Okręgowym w Warszawie ma odbyć się posiedzenie w sprawie zażaleń obrońców na zastosowanie aresztu tymczasowego wobec posła PiS, byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wyznaczono również dwa dodatkowe terminy.

Środowe posiedzenie w sprawie zażaleń na tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry ma rozpocząć się o godzinie 9:30. Pierwotnie sąd okręgowy miał zająć się tą sprawą dopiero we wrześniu. Pod koniec maja zdecydowano jednak, że "na skutek zmiany terminów urlopów składu orzekającego" rozpatrywanie zażaleń przesunięto na początek lipca. Wyznaczono też dwa dodatkowe terminy posiedzeń - na 3 i 6 lipca.

W śledztwie odnoszącym się do funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości w czasach rządów PiS. Prokuratura zarzuca Ziobrze między kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywanie swojego stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Według prokuratury Ziobro miał popełnić łącznie 26 przestępstw, w tym wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Wniosek o tymczasowe aresztowanie Ziobry

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa - po całodziennym, trzecim już posiedzeniu w tej sprawie - 5 lutego bieżącego roku uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej o zastosowanie aresztu tymczasowego wobec Ziobry. - Sąd podzielił w pełni argumentację zawartą we wniosku, uznając, że zachodzi przesłanka ogólna do stosowania środków zapobiegawczych w postaci dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu czynów - informował wówczas kierujący śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości prokurator Piotr Woźniak.

Dodawał, że sąd za zasadne uznał także szczególne przesłanki aresztu, czyli obawę ukrywania się podejrzanego, ryzyko matactwa procesowego oraz realną groźbę wymierzenia surowej kary. Przekazywał też, że areszt zastosowano na trzy miesiące.

Już wtedy były szef MS przebywał na Węgrzech, gdzie dostał ochronę międzynarodową od ówczesnego rządu Viktora Orbana. 10 maja jednak - już po przegranych przez Orbana wyborach - Ziobro poinformował, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.

Obrońcy Ziobry w lutym, po decyzji sądu rejonowego, złożyli zażalenie. Następnie w sprawie tej, która trafiła do warszawskiego sądu okręgowego, rozpoczęły się postępowania dotyczące składu sędziowskiego mającego się nią zająć.

Do sprawy pierwotnie została wylosowana sędzia Anna Bator-Ciesielska. Złożyła ona jednak wniosek o wyłączenie i na początku marca została wyłączona ze sprawy. Nowym sędzią referentem został Adam Chocholak. On także złożył wniosek o wyłączenie. W drugiej połowie marca wniosek ten nie został uwzględniony. W początkach maja rozszerzono jednak skład sędziowski do tej sprawy, do którego zostali dodatkowo wylosowali sędziowie Danuta Grunwald oraz Anna Szymacha-Zwolińska.

Jeszcze pod koniec lutego sąd okręgowy odmówił wstrzymania wykonania postanowienia dotyczącego zastosowania tymczasowego aresztowania wobec Ziobry.

List gończy i wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania

W związku z aresztem Ziobry toczy się jeszcze inna, równoległa batalia prawna. Po decyzji sądu rejonowego o areszcie za byłym ministrem wydano list gończy, następnie zaś skierowano do sądu wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Tam również doszło do wyłączenia najpierw sędziego, a potem kolejnej sędzi wyznaczonej do tej sprawy. Na początku czerwca wylosowany został nowy sędzia - Tomasz Grochowicz.

Z uwagi jednak, że prawomocnie nie zostało zakończone postępowanie odnoszące się do aresztu Ziobry, obrona byłego ministra wnioskowała o zawieszenie postępowania o wydanie wobec niego ENA do czasu tamtego prawomocnego rozstrzygnięcia. Jeszcze w marcu sąd okręgowy nie uwzględnił tego wniosku. Obrońca Ziobry mecenas Bogumił Zygmont złożył zażalenie na to postanowienie, zawierało ono jednak brak formalny - nie zostało podpisane przez obrońcę. Sąd wezwał adwokata do uzupełnienia zażalenia, czyli jego podpisania, do 7 maja. Zażalenie to zostało uzupełnione w terminie, nadano mu bieg.

Właściwy do rozpoznania zażalenia jest Sąd Apelacyjny w Warszawie. Wyznaczona do sprawy w SA sędzia została w końcu maja wyłączona na wniosek prokuratury. W wyniku losowania nowym referentem w sprawie zażalenia na odmowę zawieszenia sprawy ENA został sędzia Dariusz Drajewicz. Prokuratura jednak zawnioskowała o wyłączenie także tego sędziego i sprawa pozostaje w toku.

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Źródło: PAP
Tagi:
Zbigniew ZiobroMinisterstwo SprawiedliwościSądFundusz Sprawiedliwości
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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