Polska Kolejne weto prezydenta. Profesor Andrzej Zoll: bardzo szkodliwe Aleksandra Sapeta |

Profesor Andrzej Zoll: prezydent chce się stać trzecią izbą parlamentu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Kancelaria Prezydenta RP/X

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Prezydent Karol Nawrocki zawetował w piątek rządową nowelę wdrażającą Akt o usługach cyfrowych (DSA). Ustawa miała umożliwić blokowanie nielegalnych treści w internecie.

Zdaniem profesora Andrzeja Zolla, byłego rzecznika praw obywatelskich i prezesa Trybunału Konstytucyjnego, to "bardzo szkodliwe" weto. - Prezydent stał się, a w każdym razie chce się stać - myślę, że już to osiągnął - trzecią izbą parlamentu - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24.

- Weto nie służy temu, żeby prezydent prowadził samodzielną politykę (przeciwko) rządowi. Rząd rządzi, a nie prezydent. To jest zupełnie inna rola. I w związku z tym ja widzę już w tej ilości wet, które prezydent Nawrocki zastosował, łamanie konstytucji - ocenił.

- Sejm, Senat uchwalają ustawy. 560 osób, posłów, senatorów przyjmuje pewne rozwiązania o charakterze politycznym. Każda ustawa w jakiś sposób realizuje politykę ustawodawcy. I teraz prezydent jednoosobowo wetuje i w związku z tym cała ustawa, praca parlamentu idzie do kosza - zwrócił uwagę profesor Zoll.

Profesor Zoll: to nie może być przedmiotem weta

Prezydent, uzasadniając weto, mówił między innymi o cenzurze. - Każda wolność musi być ograniczona. Wolność to nie jest prawo, które jest absolutnie bezwzględne. Takiego prawa nie ma. Zawsze musi być pewna granica. (...) Musimy szanować swoją wolność, ale i wolność drugiej osoby - przekonywał profesor Zoll.

Celem zmian miało być wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe byłoby szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo, w tym zawierających mowę nienawiści lub nawołujących do przemocy, a także treści związanych z oszustwami.

Zdaniem byłego prezesa TK prezydent "ma prawo zadania pytania Trybunałowi Konstytucyjnemu, jeżeli ma wątpliwości co do konstytucyjności ustawy". Jak podkreślił Zoll, wątpliwości prezydenta dotyczące politycznych rozwiązań zawartych w ustawie nie powinny być podstawą weta.

Prowadzący Piotr Kraśko dopytywał, czy prezydent łamie konstytucję, czy może korzysta z zawartych w niej niejasności. - Konstytucja rzeczywiście jest niespójna, dlatego że przy założeniu, że mamy mieć ustrój parlamentarno-gabinetowy, wprowadza się wybory powszechne prezydenta - wskazał i ocenił, że to "jest grzech, który obciąża nas do tej pory".

Wkrótce dalsza część rozmowy.

OGLĄDAJ: Prof. Zoll o decyzji prezydenta: szkodliwe weto, widzę łamanie konstytucji Zobacz cały materiał