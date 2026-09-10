Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Artur Chodziński i jego związek z aferą Zondacrypto

|
Artur Chodziński przed siedzibą PK w Katowicach
Artur Chodziński i jego związku z aferą Zondacrypto
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Przez lata był pupilem w CBA - teraz pojawiają się pytania o jego rolę w aferze Zondacrypto. Artur Chodziński pracował dla Przemysława Krala - brał od niego 15 tysięcy euro miesięcznie. Powoływał się na wpływy w pałacu prezydenckim, miał załatwiać różne kontakty, obiecywać spotkania z politykami, ujawniać dane dziennikarzy i wpływać na urzędników. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Artur Chodziński to były agent CBA - miał być jednym z łączników między światem polityki i giełdą kryptowalut. Nie za darmo, bo za swoje usługi brał 15 tysięcy euro miesięcznie i to od Przemysława Krala.

- To były faktury wystawiane przez blisko rok na ponad pół miliona złotych i te faktury skończyły się dopiero, kiedy giełda zaczęła upadać i pan Chodziński próbował jeszcze wyciągać więcej pieniędzy - powiedział dziennikarz "Superwizjera" TVN Michał Fuja.

Artur Chodziński przede wszystkim miał zajmować się sprawami sądowymi Krala. Miał zrobić dla niego szczegółowe raporty zawierające adres oraz wrażliwe dane dziennikarza Superwizjera, który ujawniał tajemnice giełdy, oraz siostry zaginionego szefa giełdy Sylwestra Suszka.

Artur Chodziński przed siedzibą PK w Katowicach
Artur Chodziński przed siedzibą PK w Katowicach
Źródło zdjęcia: TVN24

- Prawo i Sprawiedliwość wyhodowało agenta specjalnej troski, który okazał się agentem w ich szeregach, który lobbował za rozwiązaniami, które dotyczyły przestępców - powiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Chodziński miał zbierać haki i załatwiać wpływy

Mariusz Błaszczak z Prawa i Sprawiedliwości przyznał, że "mamy do czynienia z postacią, która zachowuje się w sposób dwuznaczny". - Ale takich postaci mamy wiele - zastrzegł.

Według ustaleń dziennikarzy, Artur Chodziński miał obiecywać, że skontaktuje się z Przemysławem Czarnkiem, że pomoże w wykupie giełdy przez węgierskiego oligarchę, ale też miał zapewniać o swoich kontaktach w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Według autorów śledztwa, część tych działań może nosić znamiona płatnej protekcji.

Michał Fuja wyjaśnił, że chodzi o "zbieranie haków, załatwianie wpływów i branie pieniędzy powiązanych z grupą przestępczą".

Teraz wydaje się, że mało kto znał byłego agenta. - Póki nie było artykułów, nie wiedziałem jak wygląda i jak ma na nazwisko. To postać marginalna - stwierdził Bartosz Kownacki z PiS. - Nie mieszajmy tutaj tych, którzy gdzieś tam się pojawili na obrzeżach całej sprawy i być może jest to naganne. Ja sam jestem jak najdalej od środowiska pana Ziobry - dodał przewodniczący Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki.

Kariera Chodzińskiego w CBA

Artur Chodziński przez lata był pupilem w CBA, kiedy na czele stał tam duet Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Za czasów nowego szefa Pawła Wojtunika został wyrzucony po skandalu. Artur Chodziński został przywrócony do służby, kiedy do władzy wrócił PiS, a sprawa została umorzona przez prokuratorów Ziobry.

Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat" >>>

Artur Chodziński miał zdobyć zaufanie w Prawie i Sprawiedliwości. To on był później łącznikiem Zbigniewa Ziobry z Przemysławem Kralem. To właśnie za jego pomocą przyjął 450 tysięcy od szefa Zondacrypto.

- Jedyną osobą, która ze mną rozmawiała w tej sprawie był pan Artur Chodziński, który był funkcjonariuszem CBA i co do którego uczuciowości jestem przekonany - przyznał Zbigniew Ziobro.

Chodziński zarzuca dziennikarzom kłamstwo

Nazwisko Chodzińskiego pojawiło się przy okazji wycieczki posła PiS Michała Moskala na Ibizę w ubiegłym roku. Wyszło na jaw, że razem spotkali się tam z Przemysławem Kralem. Potem poseł zaczął zajmować się branżą krypto.

- Skoro z taką łatwością Chodziński powołuje się na wpływy w PiS to znaczy, że być może służył PiS albo liczył, że jeśli ten proceder zostanie ujawniony, nie poniesie odpowiedzialności - stwierdził Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej.

Sam Artur Chodziński pisze, że to, że jego wynagrodzenie było zapłatą za wpływy, to kłamstwo, które obalają dokumenty. Zapewnia, że jest w kontakcie z prokuraturą. Gdy reporterzy "Superwizjera" i WP zaczęli zadawać mu pytania, Chodziński w ciągu miesiąca miał zmienić wersję w aż 11 kwestiach.

Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
ZondacryptoPrawo i SprawiedliwośćPolska i Świat
Czytaj także:
Maciej Berek
Idzie do TK jako "szeryf". "Chciałbym, żeby wszedł kopniakiem"
Rozmowa Piaseckiego
imageTitle
Furia Rosjanki. Ucierpiały jej rakiety
EUROSPORT
mieszkanie, ceny nieruchomości
"20-30 procent mieszkań stoi pustych". Bruksela ma nowy plan
BIZNES
Trwa akcja służb na miejscu zderzenia pociągu Intercity z ciężarówką w miejscowości Sokolniki Suche w województwie mazowieckim (10.09.2026, 7:00)
"Zginął człowiek, my to przewidzieliśmy. Może być gorzej". Kolejarze chcą protestować
Mazowieckie
Zniszczenia na Majorce
"Byliśmy na zajęciach, kiedy to się zaczęło". Nie żyje kobieta
METEO
imageTitle
Smutny koniec rewelacji w US Open. Faworyci grają dalej
EUROSPORT
imageTitle
Ma 11 lat, jest synem legendy F1. "As" podpisał kontrakt
EUROSPORT
Polskie F-16
"Ponowne zagrożenie". Znów alert na wschodzie Polski, operuje lotnictwo
Polska
Oskarżony ksiądz Michał Olszewski
Fundacja Profeto i zwrot dotacji. Ministerstwo ma problem
Sebastian Klauziński, Maria Pankowska
Obietnice minus. Emerytury stażowe
Dwa grosze emerytury. "Przepracowała tylko jeden dzień w życiu"
BIZNES
imageTitle
"Kim ty jesteś?" do Lewandowskiego. Zawrzało w Chicago
EUROSPORT
Prognozowane opady na czwartek
Deszczowe fronty nad Polską. Tutaj będzie padać
METEO
imageTitle
Przyjechał Messi. Strzelił Lewandowski
EUROSPORT
Donald Trump
"Nie wygląda najlepiej, nie ubiera się najlepiej, nie mówi najlepiej". Trump o swoim kandydacie
Świat
Księżna Meghan i książę Harry w Sydney
Czemu wrócili? "'Amerykański sen' się nie powiódł"
Polska
Donald Trump
Trump rozmawiał z Putinem. Wskazuje "przeszkodę" na drodze do pokoju
Świat
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć
Polska
Liverpool - Atletico
Podnieśli się w brawurowym stylu. Liverpool ograł Atletico
Najnowsze
imageTitle
Gauff obroniła dwa meczbole. Uzupełniła grono półfinalistek US Open
EUROSPORT
imageTitle
Niesamowity wyczyn Bośniaka. Niedługo postraszy Polaków
EUROSPORT
Opady deszczu nocą
Ostrzeżenia IMGW. Intensywne opady i silny wiatr
METEO
Prezydent USA Donald Trump
Trump o zakończeniu wojny z Iranem. Padła konkretna data
BIZNES
Zbierają podpisy pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy (zdj. ilustracyjne)
Jak utrzymać wzrost gospodarczy Polski? "Trochę jeszcze przed wami"
BIZNES
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Premier Norwegii o incydencie z samolotem Zełenskiego
Świat
Upał, słońce
Za nami podmuch upału we wrześniu. Tu było najgoręcej
METEO
Dariusz Klimczak
Minister zapowiada zaostrzenie przepisów. "Musimy przemówić do wyobraźni kierowców"
BIZNES
Cezary Tomczyk
"PiS powinien się samorozwiązać, jak kiedyś PZPR"
KROPKA NAD I
imageTitle
Pokaz mocy Barcelony. Tym razem w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Ewa Wrzosek
Kral świadkiem koronnym? Wrzosek: mogę tylko domniemywać
Polska
kaucja automat system kaucyjny shutterstock_2740560899
"Z żółtego worka zabrano złoto". Debata wokół systemu kaucyjnego
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica