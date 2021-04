Schreiber: w weekend możliwe spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy

Zdaje się, że ma dojść do spotkania liderów partii tworzących Zjednoczoną Prawicę: Jarosława Kaczyńskiego, Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobry. Zdaje się, że nawet w weekend - powiedział w piątek szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber z PiS. Wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek potwierdził, że do spotkania może dojść z najbliższych dniach.

Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości pytany był w piątek w Radiu Zet, na kiedy zaplanowane jest spotkanie prezesów ugrupowań wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy: Jarosława Kaczyńskiego (PiS), Jarosława Gowina (Porozumienie) i Zbigniewa Ziobry (Solidarna Polska). - Zdaje się, że ma dojść do takiego spotkania, do którego jednak co jakiś czas dochodzi (...). Takie spotkanie zdaje się, że ma być nawet w weekend - odparł. Zaznaczył, że "na pewno jest parę rzeczy, które wymagają dyskusji, wyjaśnienia".