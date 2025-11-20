Posłanka przejdzie operację. "Dołączę do grona Amazonek"

Wyjątkowa akcja o profilaktyce raka piersi Źródło: TVN24

"No cóż - rak niestety polubił moje piersi (nawet mu się nie dziwię)" - napisała w mediach społecznościowych posłanka KO Katarzyna Piekarska. Podkreśliła przy tym wagę badań profilaktycznych, które sama regularnie wykonuje. "Nie odkładajcie tego na później" - zaapelowała.

Katarzyna Piekarska Źródło: Rafał Guz/PAP

"Jutro operacja i dołączę do grona Amazonek. A w końcu były wojowniczkami, to wszystko się zgadza" - przekazała. Jak wyznała, "trochę żal, ale są sprawy ważniejsze niż użalanie się z powodu mastektomii".

Posłanka poprosiła, aby trzymać za nią kciuki i jeszcze raz zwróciła się z apelem o wykonanie badań profilaktycznych. "Zbyt wiele kobiet umiera - bo zbyt późno zdiagnozowano u nich nowotwór" - napisała.

"A na zdjęciu ostatni dotyk na... pożegnanie cycka (dobra, trochę świruję - ale zwyczajnie się boję)" - czytamy we wpisie Piekarskiej.

Nowotwór u Piekarskiej

Piekarska po raz pierwszy o zdiagnozowaniu u niej nowotworu piersi poinformowała w lipcu 2022 r. Skrytykowała przy tym ówczesny rząd PiS i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, udostępniając materiał "Faktów" TVN o tym, że Ministerstwo Zdrowia wstrzymało program, dzięki któremu darmowe badania profilaktyczne mogły wykonać pacjentki szczególnie narażone na zachorowanie na nowotwory.

"Jako osoba, u której 2 tygodnie temu zdiagnozowano nowotwór złośliwy piersi nie jestem w stanie zrozumieć postępowania Ministerstwa Zdrowia. Nic was nie obchodzi życie kobiet? Wycofajcie się z tego i to szybko!" - pisała wówczas.

