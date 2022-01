KGP przypomina o karcie rowerowej uprawniającej osoby niepełnoletnie do poruszania się po drogach

Karta rowerowa nigdy nie zniknęła z obowiązujących przepisów. Jest jedynym dokumentem uprawniającym osoby w wieku od 10 do 18 lat do poruszania się po drogach publicznych, strefach zamieszkania czy strefach ruchu – przypomina Komenda Główna Policji.

Gdzie zdać egzamin na kartę rowerową?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby w wieku 10-18 lat, które poruszają się samodzielnie rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego (UTO), na przykład deskorolką elektryczną lub urządzeniem samobalansującym, powinny mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T. Dzieci do lat 10 mogą poruszać się jednośladem tylko pod opieką dorosłych. W przypadku urządzeń wspomagających ruch, jak rolki, wrotki, deskorolka czy hulajnoga tradycyjna nie ma ograniczeń wiekowych i nie są wymagane szczególne uprawnienia.

Nowe stawki mandatów

1 stycznia 2022 r. weszły w życie nowe przepisy, które między innymi podwyższają maksymalną wysokość grzywny, jaką może nałożyć sąd – z 5 do 30 tysięcy złotych – oraz zwiększają wysokość mandatów, jakie nałożyć może policjant – z 500 do 5 tysięcy złotych, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tysięcy złotych. Usprawniają także uzyskiwanie renty, która jest wypłacana osobom najbliższym ofiary wypadku drogowego przez sprawcę umyślnego przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym.

Nowe stawki mandatów określa rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z dokumentem, mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wynosi do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h zapłacimy co najmniej 800 zł, a dalej – o 41-50 km/h – 1 tys. zł; o 51-60 km/h – 1,5 tys. zł; o 61-70 km/h – 2 tys. zł; o 71 km/h i więcej – 2,5 tys. zł. Kwoty te wzrastają dwukrotnie w razie recydywy (przepisy o recydywie wejdą w życie we wrześniu).