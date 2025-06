Tam Nawrocki będzie pracował jako prezydent elekt. Ustalił z Dudą

Karol Nawrocki przyjechał do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z Andrzejem Dudą Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Kluczowe fakty: Prezydent-elekt Karol Nawrocki będzie pracował od 11 czerwca do 5 sierpnia w Kancelarii Prezydenta przy ulicy Wiejskiej.

Jak mówił poseł PiS Paweł Szefernaker, zostało to ustalone podczas spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą.

Przy Wiejskiej mają odbywać się spotkania o randze międzynarodowej oraz praca nad projektami prezydenckich ustaw.

Szef sztabu kandydata PiS na prezydenta, Karola Nawrockiego, i poseł PiS Paweł Szefernaker poinformował w rozmowie w Wirtualnej Polsce, że Nawrocki jako prezydent-elekt rozpocznie pracę 11 czerwca i do 5 sierpnia będzie pracował w budynku Kancelarii Prezydenta przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Na 6 sierpnia zaplanowano jego zaprzysiężenie.

Jak mówił Szefernaker, zostało to ustalone podczas wtorkowego spotkania Nawrockiego z Andrzejem Dudą. Mówiąc o szczegółach spotkania, stwierdził, że była to dobra rozmowa o przyszłości, o tym "jak w sposób przyjazny przekazać Kancelarię Prezydenta, jak przekazać urząd". - Myślę, że to ważne, że będzie to zrealizowane w sposób spokojny, przyjazny - ocenił.

To przy Wiejskiej mają odbywać się spotkania o randze międzynarodowej oraz praca nad projektami prezydenckich ustaw, jak również tworzyć się będzie skład nowej kancelarii. Jak dodał Szefernaker, na razie prezydent-elekt rozmawia z przywódcami innych państw i organizacji telefonicznie.

Szefernaker przypomniał, że w 2015 r. kiedy w wyborach prezydenckich zwyciężył Andrzej Duda, do objęcia stanowiska urzędował on w willi przy ul. Foksal, której właścicielem wówczas był MSZ. - Ta willa już nie jest w posiadaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych - zauważył.

Szefernaker pytany o skład kancelarii Nawrockiego, nie chciał mówić o personaliach. - To są decyzje pana prezydenta Nawrockiego, on będzie rozmawiał z osobami, z którymi będzie chciał współpracować - zaznaczył. Szefernaker wyraził przekonanie, że Nawrocki będzie podejmował decyzje "w perspektywie jakiegoś czasu".

"O czym panowie potem rozmawiali, to zostaje między nimi"

O kwestię wtorkowego spotkania w Pałacu Prezydenckim była też pytana szefowa KPRP Małgorzata Paprocka w Polskim Radiu 24. Jak relacjonowała, pierwsza część rozmowy - w szerszym gronie - dotyczyła kwestii organizacji biura prezydenta elekta i wydarzeń związanych z przejęciem władzy.

Po tym - jak powiedziała Paprocka - miała miejsce "bardzo długa" rozmowa prezydenta i prezydenta elekta w cztery oczy. - O czym panowie potem rozmawiali, to zostaje między nimi - zaznaczyła.

Szefowa KPRP podkreśliła, że choć nowe kierownictwo kancelarii obejmie swoje funkcje po zaprzysiężeniu Nawrockiego na prezydenta 6 sierpnia, to wcześniej sformułuje się jego biuro m.in. do obsługi korespondencji, gratulacji oraz zaproszeń. Jak zaznaczyła - KPRP służy w tym pomocą, a planując tegoroczny budżet, przewidziała m.in. pieniądze na etaty dla pracowników biura prezydenta elekta.

Paprocka przypomniała też, że technicznie Nawrocki będzie prezydentem elektem od momentu otrzymania zaświadczenia Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze na urząd prezydenta Polski, co ma się stać 11 czerwca.

Rzeczniczka Nawrockiego w czasie kampanii Emilia Wierzbicki pytana w środę w TOK FM o to, czy zostanie rzeczniczką w kancelarii nowego prezydenta odpowiedziała, że nie wyklucza tego i podkreśliła, że ich współpraca w kampanii układała się bardzo dobrze.

Spotkanie z prezydentem

We wtorek Nawrocki spotkał się z obecnym prezydentem Andrzejem Dudą. Prezydent Andrzej Duda z Karolem Nawrockim rozmawiał telefonicznie już w poniedziałek, kiedy przebywał z wizytą na Litwie.

Rozpoczęło się spotkanie Prezydenta RP @AndrzejDuda i Prezydenta elekta @NawrockiKn.



Niech żyje Polska! 🇵🇱 pic.twitter.com/ASByZbGQc7 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) June 3, 2025 Rozwiń

Także w poniedziałek w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości zwołano spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z Nawrockim i członkami jego sztabu.

Karol Nawrocki zwycięzcą wyborów prezydenckich

Karol Nawrocki uzyskał w niedzielnych wyborach prezydenckich 50,89 procent głosów. Rafała Trzaskowskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej, poparło 49,11 procent wyborców. Frekwencja wyniosła 71,63 procent.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo