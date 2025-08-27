Wizyta Nawrockiego w Waszyngtonie. Wiadomo, z kim spotka się w drodze powrotnej

Nawrocki o spotkaniu z Trumpem Źródło: TVN24

Prezydent Karol Nawrocki 3 września odwiedzi Waszyngton na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki informował, że rozmowy w Stanach Zjednoczonych będą dotyczyły przede wszystkim bezpieczeństwa militarnego i energetycznego Polski. Ponadto prezydent planuje podkreślić, że zarówno Rosji, jak i jej przywódcy Władimirowi Putinowi, "nie wolno wierzyć". Tematem rozmów będzie też możliwość zawarcia pokoju w Ukrainie.

Nawrocki, wracając z Waszyngtonu, uda się do Watykanu i Włoch, gdzie spotka się z papieżem Leonem XIV i premier Giorgią Meloni - przekazał w środę prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz. Wizyty miałyby się odbyć 5 września.

Jak dodał rzecznik, po powrocie prezydenta do Polski "na pewno będą planowane kolejne wizyty zagraniczne i kilka inicjatyw ustawodawczych".

Jeszcze w trakcie kampanii Nawrocki, pytany o swoją pierwszą wizytę zagraniczną, odpowiedział, że chciałby odwiedzić Waszyngton z międzylądowaniem w Watykanie.

Nawrocki zaprosi Trumpa do Polski?

Niewykluczone jest, że podczas spotkania w Białym Domu toczyły się będą rozmowy dotyczące zakupu amerykańskiego sprzętu - przekazał rzecznik głowy państwa.

Pytany o to, czy Donald Trump zostanie zaproszony przez Karola Nawrockiego do złożenia rewizyty w Polsce, Leśkiewicz odpowiedział, że prezydent Polski zadeklarował już przyjęcie Trumpa. Dodał, że - jeszcze jako elekt - rozmawiał z prezydentem USA i zaprosił go do Polski.

