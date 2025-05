Nawrocki podpisał postulaty Mentzena. Co zadeklarował

Nawrocki: Jestem przeciwko podwyższaniu podatków Źródło: Sławomir Mentzen/YouTube

W czwartek po południu kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki rozmawiał ze Sławomirem Mentzenem - kandydatem Konfederacji, który nie dostał się do drugiej tury wyborów. Rozmowa odbyła się na zaproszenie Mentenza na jego kanale YouTube. Takie samo zaproszenie otrzymał też kandydat KO Rafał Trzaskowski, który ma tam wystąpić w sobotę o 19.

Jak wyjaśniał Mentzen, rozmowy miałyby pomóc zdecydować jego wyborcom, którego z pretendentów na urząd głowy państwa poprzeć w drugiej turze.

Szybkie pytania, Nawrocki krytykuje decyzje PiS

Mentzen przekazał, że dyskusję z Nawrockim zacznie od zadania pytań, na które będzie można odpowiedzieć "tak" lub "nie", a później będzie pytał o punkty ze swojej deklaracji, nazywanej "ósemką Mentzena". To lista postulatów, którą przygotował dla swoich dwóch rozmówców, z których pierwszym był Nawrocki.

Wprowadzenie Nowego Ładu przez Mateusza Morawieckiego było błędem.

Nawrocki: Tak.

Kaczyński pomylił się, twierdząc, że odrzucenie europejskiego Zielonego Ładu oznaczałoby ustawienie się na marginesie. To plan, w który warto uczestniczyć.

Nawrocki: Zielony Ład jest zły.

Mentzen: Czyli Kaczyński nie miał racji?

Nawrocki: W kwestii Zielonego Ładu nie, w wielu innych pewnie tak.

Dobrą decyzją rządu PiS-u było przyjęcie 366 tysięcy islamskich i afrykańskich imigrantów w latach 2018-2022.

Nawrocki: Przyjęcie islamskich imigrantów jest zawsze złe.

To był błąd, że Jarosław Kaczyński forsował piątkę przeciwko rolnikom, zwaną piątką dla zwierząt.

Nawrocki: "Nie" dla piątki dla zwierząt.

Konfederacja miała rację, sprzeciwiając się zamykaniu gospodarki w czasie Covidu.

Nawrocki: Tutaj musielibyśmy dłużej pewnie porozmawiać. Konfederacja była z całą pewnością w takiej sytuacji, w jakiej ja byłem jako wyborca Prawa i Sprawiedliwości. (...) Recenzowanie decyzji jest łatwiejsze niż podejmowanie decyzji. Zawsze jeśli ktoś wykonuje jakieś decyzje pod głęboką presją i podejmuje te decyzje, to ma gorzej niż ci, którzy go recenzują. (...) Absolutnie nie zamykałbym kościoła. (...) Jako wyborca Prawa i Sprawiedliwości byłem niezadowolony z tego, że nie mogę pójść do kościoła.

Punkty deklaracji Mentzena. Co powiedział Nawrocki?

Kolejne pytania dotyczyły stosunku Nawrockiego do ośmiu postulatów zawartych w deklaracji Mentzena.

1. Nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi Polakom istniejące podatki, składki i opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne dla Polaków.

Nawrocki: Oczywiście jestem przeciwko podwyższeniu podatków. Deklarowałem to wiele razy. Jest to częścią mojego programu. Zastanawiałem się nad tym punktem, który odnosi się do opłat. I to będą opłaty pewne związane także z rozporządzeniami ministra finansów. Pan ma takie aspiracje, żeby być ministrem finansów i zastanawiam się nad tym, na ile prezydent podpisujący ustawę ma wpływ na to, że minister finansów rozporządzeniami będzie podnosił pewne opłaty.

2. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będę stał na straży polskiego złotego.

Nawrocki: Oczywiście, że będę stał na straży polskiego złotego. Jest to część mojego programu.

3. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów zgodnych z polską konstytucją.

Nawrocki: Oczywiście, artykuł 54 konstytucji mówi o tym w sposób naturalny. Będę przyszłym strażnikiem konstytucji i wolność słowa jest jednym z fundamentów w ogóle funkcjonowania polskiej demokracji.

1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej. Art. 54., Konstytucja RP Zasada wolności poglądów

4. Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy.

Nawrocki: Oczywiście, że nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy.

5. Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO.

Nawrocki: Oczywiście. Dzisiaj w ogóle dyskusja o wejściu Ukrainy do NATO jest zupełnie bezprzedmiotowa. Wejście Ukrainy do NATO sprawiałoby, że cały Sojusz Północnoatlantycki jest w stanie wojny z Federacją Rosyjską.

6. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni.

Nawrocki: Nie podpiszę. (...) Bardzo trudno jest dostać pozwolenie na broń w Polsce. To trzeba przyznać. Po drugie, jesteśmy w sytuacji, w której taką odporność cywilną państwa polskiego trzeba podnosić. Dzisiaj potrzebujemy szkoleń wojskowych, szkoleń cywilnych, Wojsk Obrony Terytorialnej. Te regulacje, które są dzisiaj, są rzeczywiście skomplikowane.

Myślę, że po raz pierwszy publicznie powiem (...): ja mam dostęp do broni. Osobistej broni.

7. Nie zgodzę się na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej.

Nawrocki: Oczywiście. (..) Myślę, że w tej deklaracji (Mentzena), jeśli byłaby taka zgoda, powinniśmy dopisać także akt sprzeciwu przeciwko Zielonemu Ładowi i (umowie UE z) Mercosur.

8. Nie podpiszę ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski.

Nawrocki: Oczywiście. To, co dzisiaj dzieje się w związku z tendencjami centralizacyjnymi Unii Europejskiej, często przecież działaniem pozatraktatowym, jest zagrożeniem w ogóle dla naszej suwerenności. Ja się obawiam tego, co może stać się z państwem polskim w najbliższych latach i w najbliższych dekadach. My wchodziliśmy do Unii Europejskiej, żeby korzystać ze wspólnego rynku, żeby dać szansę naszym przedsiębiorcom, żeby mieć nie mniej wolności, a żeby mieć więcej wolności. Wchodziliśmy do Unii Europejskiej po to, aby korzystać ze strefy Schengen i abyśmy mogli sobie swobodnie jeździć po całej Europie. Mijają lata, a my zaczynamy oddawać swoje kompetencje.

Po tym punkcie Nawrocki podpisał deklarację Mentzena.

