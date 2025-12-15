Logo strona główna
Polska

Nawrocki o relacjach z Ukrainą: często nie czujemy się jak partnerzy

Prezydent Karol Nawrocki
Nawrocki: nie dostałem oficjalnej informacji o tego typu działaniach i przekazaniu MiG-ów Ukrainie
Straciliśmy element partnerstwa na linii Polska–Ukraina i mówię to otwarcie - powiedział Karol Nawrocki w rozmowie z Wirtualną Polską. Zdaniem prezydenta, planowane na 19 grudnia spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim może stać się nowym otwarciem w relacjach między oboma krajami.

Prezydent Nawrocki w opublikowanej w poniedziałek rozmowie z Wirtualną Polską spytany został, co padnie w jego pierwszych słowach podczas planowanego na 19 grudnia spotkania z prezydentem Zełenskim w Warszawie. Odpowiedział, że nie planował konkretnych sformułowań. Dodał, że strona ukraińska "doskonale zna nasze wymagania dotyczące agendy".

"Powinniśmy wspierać Ukrainę i wspieramy ją. Jednocześnie powinniśmy doprowadzić - i wierzę, że mi się to uda - do partnerskiego traktowania Polski przez Ukrainę. Konflikt trwa blisko cztery lata i mam wrażenie, że my - Polacy - często nie czujemy się w tej relacji jak partnerzy" - zaznaczył prezydent, zapytany o to, czy Polska powinna wspierać Ukrainę.

Zełenski planuje wizytę w Polsce. Padła data
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zełenski planuje wizytę w Polsce. Padła data

Spotkanie Nawrockiego z Zełenskim

"Kancelaria prezydenta RP zaproponowała datę mojego spotkania z prezydentem Ukrainy na 19 grudnia w Warszawie. Pracujemy nad szczegółami. Oczywiście, będzie to pierwsza oficjalna wizyta, ale nie jest tak, że nigdy ze sobą nie rozmawialiśmy i się nie widzieliśmy. Brałem udział w co najmniej kilku rozmowach z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim" - zaznaczył.

Jak ocenił, spotkanie w Warszawie "może stać się nowym otwarciem w relacjach obu krajów, z poszanowaniem strategicznego interesu Polski, z jasnym mówieniem o sprawach ważnych dla Polaków". "Straciliśmy element partnerstwa na linii Polska - Ukraina i mówię to otwarcie" - powiedział Nawrocki i dodał, że jako prezydent nie będzie zgadzał się na stawianie Polski w roli wyłącznie "przedpokoju" czy "korytarza" w sprawach strategicznie ważnych.

Według prezydenta, Wołodymyr Zełenski postrzega Polskę jako "pewną, stabilną i oczywistą wartość, wokół której nie trzeba wykonywać żadnych szczególnych ruchów" oraz "zdecydowanie chętniej porusza się w środowisku liderów Europy Zachodniej". W ocenie Nawrockiego, do tego grona nie zalicza się premier Donald Tusk, który – zdaniem głowy państwa – przestał być dla zachodnich przywódców "atrakcyjnym partnerem do rozmów".

Rozmowy o pokoju. Będzie Tusk
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rozmowy o pokoju. Będzie Tusk

Prezydent: Tusk przestał być szanowanym graczem

Na pytanie o brak polskiej obecności w ostatnim czasie przy stołach negocjacyjnych, dotyczących przyszłości Ukrainy, Karol Nawrocki przypomniał, że w formatach, w których powinniśmy być, czyli np. tak zwanej "Koalicji chętnych" reprezentuje nas premier.

Pytany, czy premier Tusk jest w tym formacie szanowanym graczem, odpowiedział przecząco. "To nie jest dobra informacja ani dla mnie jako dla prezydenta Polski, ani - co ważniejsze - dla Polaków" - dodał.

Polskiego prezydenta spytano również, czy gdyby razem z premierem mówili wspólnym głosem o gotowości wysłania żołnierzy w misji stabilizacyjnej lub pokojowej, to Polska miałaby lepszą pozycję. "Uważam, że brak premiera przy tych stołach jest oceną międzynarodowej pozycji samego premiera, a nie Polski ani polskiego żołnierza" - odparł, podkreślając, że "nie wyśle na Ukrainę żadnych polskich żołnierzy".

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: ms//mm

Źródło: WP, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Karol NawrockiDonald TuskWojna w UkrainieWołodymyr ZełenskiPrezydent RP
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica