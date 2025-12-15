Nawrocki o relacjach z Ukrainą: często nie czujemy się jak partnerzy

Nawrocki: nie dostałem oficjalnej informacji o tego typu działaniach i przekazaniu MiG-ów Ukrainie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezydent Nawrocki w opublikowanej w poniedziałek rozmowie z Wirtualną Polską spytany został, co padnie w jego pierwszych słowach podczas planowanego na 19 grudnia spotkania z prezydentem Zełenskim w Warszawie. Odpowiedział, że nie planował konkretnych sformułowań. Dodał, że strona ukraińska "doskonale zna nasze wymagania dotyczące agendy".

"Powinniśmy wspierać Ukrainę i wspieramy ją. Jednocześnie powinniśmy doprowadzić - i wierzę, że mi się to uda - do partnerskiego traktowania Polski przez Ukrainę. Konflikt trwa blisko cztery lata i mam wrażenie, że my - Polacy - często nie czujemy się w tej relacji jak partnerzy" - zaznaczył prezydent, zapytany o to, czy Polska powinna wspierać Ukrainę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zełenski planuje wizytę w Polsce. Padła data

Spotkanie Nawrockiego z Zełenskim

"Kancelaria prezydenta RP zaproponowała datę mojego spotkania z prezydentem Ukrainy na 19 grudnia w Warszawie. Pracujemy nad szczegółami. Oczywiście, będzie to pierwsza oficjalna wizyta, ale nie jest tak, że nigdy ze sobą nie rozmawialiśmy i się nie widzieliśmy. Brałem udział w co najmniej kilku rozmowach z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim" - zaznaczył.

Jak ocenił, spotkanie w Warszawie "może stać się nowym otwarciem w relacjach obu krajów, z poszanowaniem strategicznego interesu Polski, z jasnym mówieniem o sprawach ważnych dla Polaków". "Straciliśmy element partnerstwa na linii Polska - Ukraina i mówię to otwarcie" - powiedział Nawrocki i dodał, że jako prezydent nie będzie zgadzał się na stawianie Polski w roli wyłącznie "przedpokoju" czy "korytarza" w sprawach strategicznie ważnych.

Według prezydenta, Wołodymyr Zełenski postrzega Polskę jako "pewną, stabilną i oczywistą wartość, wokół której nie trzeba wykonywać żadnych szczególnych ruchów" oraz "zdecydowanie chętniej porusza się w środowisku liderów Europy Zachodniej". W ocenie Nawrockiego, do tego grona nie zalicza się premier Donald Tusk, który – zdaniem głowy państwa – przestał być dla zachodnich przywódców "atrakcyjnym partnerem do rozmów".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Rozmowy o pokoju. Będzie Tusk

Prezydent: Tusk przestał być szanowanym graczem

Na pytanie o brak polskiej obecności w ostatnim czasie przy stołach negocjacyjnych, dotyczących przyszłości Ukrainy, Karol Nawrocki przypomniał, że w formatach, w których powinniśmy być, czyli np. tak zwanej "Koalicji chętnych" reprezentuje nas premier.

Pytany, czy premier Tusk jest w tym formacie szanowanym graczem, odpowiedział przecząco. "To nie jest dobra informacja ani dla mnie jako dla prezydenta Polski, ani - co ważniejsze - dla Polaków" - dodał.

Polskiego prezydenta spytano również, czy gdyby razem z premierem mówili wspólnym głosem o gotowości wysłania żołnierzy w misji stabilizacyjnej lub pokojowej, to Polska miałaby lepszą pozycję. "Uważam, że brak premiera przy tych stołach jest oceną międzynarodowej pozycji samego premiera, a nie Polski ani polskiego żołnierza" - odparł, podkreślając, że "nie wyśle na Ukrainę żadnych polskich żołnierzy".

OGLĄDAJ: TVN24 HD