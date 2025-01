Klucz, a nie karta. "Mógł wchodzić i wychodzić w dowolnym momencie"

Dziennik opisuje, że gabinet dyrektora muzeum mieści się na tym samym poziomie co hotelowa część tej instytucji. "Od apartamentu dzieli go w linii prostej kilkadziesiąt kroków i drzwi otwierane identyfikatorem. Goście z zewnątrz wchodzą od strony recepcji, używając kart elektronicznych. Pokoje można jednak otwierać także kluczem, nie zostawiając żadnych śladów w systemie" - pisze "GW".

Dodano, że po wyborach parlamentarnych w 2023 roku do muzeum przyszła nowa dyrekcja, a w wewnętrznych przepisach pojawiła się opcja pozwalająca, by osoby z kierownictwa, które nie mieszkają w Gdańsku, mogły wynajmować pokoje w cyklu miesięcznym. "Na tej zasadzie jeden z apartamentów zajmuje prof. Rafał Wnuk, obecny szef MIIWŚ. Płaci miesięcznie 1000 zł" - zwraca uwagę dziennik.

Nawrocki powiedział też, że "nie jest prawdziwa informacja", że mieszkał tam 200 dni. - Ja prowadziłem bardzo dynamiczną politykę międzynarodową, także te apartamenty, te pokoje zdarzało się, że służyły po prostu do spotkań służbowych, więc te dni trzeba także zliczyć z gośćmi z zagranicy czy z gośćmi z Polski. Te dni także należy zliczyć jako te pewnie zarejestrowane, czy zabukowane na moje imię i nazwisko - powiedział. - Konkluzja jest taka. Sprawiłem, że te apartamenty i te pokoje miały możliwość zarabiania na działalność Muzeum II Wojny Światowej. Nigdy nie mieszkałem w nich dłużej niż 10 dni, gdy pozostawałem na kwarantannie. Nie naraziłem Skarbu Państwa ani Muzeum II Wojny Światowej na żadne koszty, bo nigdy nie zdarzyło się tak, że gdy ja korzystałem z tego pokoju, to działo się to kosztem kogoś, kto go zabukował. Ja z niego korzystałem, jak był wolny albo, gdy pozostawałem na kwarantannie - powtórzył.