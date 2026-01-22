Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nawrocki: niebawem spotkam się z Zełenskim

Karol Nawrocki w Davos
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Davos na spotkanie z Donaldem Trumpem
Karol Nawrocki poinformował w czwartek w Davos, że "w najbliższy weekend" może dojść do jego spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent poinformował przy tym, że nie ma w planach wizyty w Ukrainie.

Prezydent Karol Nawrocki podczas czwartkowego briefingu w Davos został zapytany, czy rocznica rosyjskiej inwazji na Ukrainę może być okazją do jego wizyty w Kijowie.

- Ja całkiem niebawem spotkam się z prezydentem Zełenskim przy okazji innego formatu. Myślę, że w najbliższy weekend - odpowiedział Nawrocki. Dodał, że "nie ma takich planów, aby jechać do Kijowa czy na Ukrainę" w związku z czwartą rocznicą rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę 24 lutego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Karol Nawrocki
"Byłem, a nie podpisałem". Nawrocki i Tusk o inicjatywie Trumpa i współpracy
Donald Trump, Rada Pokoju
Kto w Radzie Pokoju Trumpa? Lista krajów
Świat
Steve Witkoff na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos
Witkoff: negocjacje w sprawie Ukrainy dotyczą już tylko jednej kwestii
Świat

"W żaden sposób nie ufam Władimirowi Putinowi"

Prezydent zaznaczył ponadto, że kwestia wojny między Ukrainą i Rosją, która "jest dla Polski najbardziej istotną kwestią pod względem bezpieczeństwa", była jednym z tematów jego rozmów z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Nawrocki podkreślił, że dla Polski bardzo ważnym jest, aby wojna między Ukrainą i Rosją zakończyła się trwałym porozumieniem. - W żaden sposób nie ufam Władimirowi Putinowi. Dla Polski pokój, który będzie tylko możliwością do zmobilizowania sił Federacji Rosyjskiej, ataku za 5, 10, 15 lub 20 lat, nie jest (...) dobrym rozwiązaniem - dodał.

Do poprzedniego spotkania Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego doszło 19 grudnia ubiegłego roku w Warszawie. Jak informowała kancelaria polskiego prezydenta, wśród poruszonych tematów były bezpieczeństwo, gospodarka i kwestie historyczne. Była to zarazem ich pierwsza rozmowa w cztery oczy.

W czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Davos.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaWojna w UkrainieKarol NawrockiWołodymyr ZełenskiPrezydent RPDyplomacjaŚwiatowe Forum Ekonomiczne Davos
Czytaj także:
Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Dziecko zatruło się czadem, na terapię wożono je 70 kilometrów. Jest stanowisko NFZ
Kraków
Urszula Brzezińska-Hołownia
Hołownia o odejściu żony z wojska. "W naszym życiu przyszedł taki czas"
Polska
Do wypadku doszło w środę
Zjeżdżał na "jabłuszku", uderzył w drzewo. 12-latek w poważnym stanie
Lublin
Policjanci zatrzymali 27-latka i zabezpieczyli niemal cztery kilogramy różnego rodzaju narkotyków
Przy sobie miał narkotyki, w mieszkaniu znaleźli kolejne. W sumie niemal cztery kilogramy
Katowice
Prognoza skumulowanej sumy opadów do poniedziałku rano 26 stycznia wg modelu Swiss
Zwrot w pogodzie. Czego się spodziewać
METEO
Sąd skazał Klaudię G., oskarżoną o zagłodzenie swojej trzyletniej córki Emilki na dziewięć lat więzienia
Trzyletnia Emilka umierała w cierpieniu. Matka skazana
WARSZAWA
Donald Trump
Sektor "w stanie embrionalnym". Eksperci o zachciance Trumpa
BIZNES
Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk
Prokurator krajowy: w biurach byłych rzeczników dyscyplinarnych zabezpieczono akta 120 spraw
Polska
shutterstock_1124040335
"Fala rosnących cen uderza w rynki"
BIZNES
Policjanci już wiedzą kim jest niecierpliwa pasażerka
Chciała, żeby kierowca zignorował światła. Wyciągnęła "policyjną legitymację"
Poznań
Lady Gaga
Pieniądze od Lady Gagi trafią do Polski. Dwie polskie fundacje wybrane
Świat
Nowa procedura adopcyjna w schronisku na Paluchu (zdjęcie ilustracyjne)
Kontrolerzy pojawią się w schroniskach dla zwierząt
WARSZAWA
Turzanska, Szczerbowski, Włodarski
Polacy wśród nominowanych do Oscarów
Kultura i styl
Kokpit samolotu, zdjęcie ilustracyjne
Prokuratura: udawał pilota, by latać za darmo. Grozi mu 20 lat więzienia
Świat
imageTitle
"Mam lekką infekcję, chciałam po prostu wrócić do formy"
EUROSPORT
in vitro ivf shutterstock_1062192692
Efekty są, pieniędzy brakuje. Lekarze apelują o 800 milionów złotych
Zdrowie
Elektrownia atomowa Kashiwazaki-Kariwa
Alarm w największej elektrowni atomowej. Wstrzymano uruchamianie
BIZNES
Oscary 2026
"Grzesznicy" z historycznym oscarowym wynikiem
Kultura i styl
Karol Nawrocki
"Byłem, a nie podpisałem". Nawrocki i Tusk o inicjatywie Trumpa i współpracy
Polska
Zwłoki kobiety znaleziono w śnieżnej zaspie (zdj. ilustracyjne)
Ciało zaginionej kobiety znaleźli w zaspie
WARSZAWA
Ataki hakerskie
Myśleli, że to "zwykła usterka". O ataku hakerów dowiedzieli się od policjantów
Olsztyn
Hiszpania. 21 stycznia. Zawieszony ruch na jednej z linii kolejowych w Katalonii.
Znów wypadek pociągu w Hiszpanii. Są ranni
Świat
Tragedia w Chełmnie
Cztery osoby zatruły się czadem. Kominiarz przyznał się do braku kontroli
Kujawsko-Pomorskie
Kiosk przy ulicy Pachońskiego w Krakowie
Budka z bułkami, na której są dwie tablice rejestracyjne. Zyskała miano "patokiosku"
Kraków
Ogrodzenie na granicy Łotwy z Rosją
"Wzmożona aktywność" dronów nad polsko-białoruską granicą. Komunikat wojska
Polska
Mark Rutte podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos
"Możemy to zrobić dość szybko". Szef NATO o Grenlandii
Świat
Konferencja WOŚP
To lekcja "solidarności, odpowiedzialności, pomocy". TVN gra z WOŚP
WOŚP 2026
32. Finał WOŚP
Padnie kolejny rekord? Tyle już zebrano na tegoroczny Finał
WOŚP 2026
Jeff Bezos
Jeff Bezos z nowym projektem. Elon Musk zagrożony
BIZNES
Kobiety są tak samo dobre w chirurgii jak mężczyźni
Zamiast przeszczepów nerek robią botoks. Bo miały dość walenia głową w mur
Zuzanna Kuffel

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica