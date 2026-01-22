Nawrocki: niebawem spotkam się z Zełenskim

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Davos na spotkanie z Donaldem Trumpem

Prezydent Karol Nawrocki podczas czwartkowego briefingu w Davos został zapytany, czy rocznica rosyjskiej inwazji na Ukrainę może być okazją do jego wizyty w Kijowie.

- Ja całkiem niebawem spotkam się z prezydentem Zełenskim przy okazji innego formatu. Myślę, że w najbliższy weekend - odpowiedział Nawrocki. Dodał, że "nie ma takich planów, aby jechać do Kijowa czy na Ukrainę" w związku z czwartą rocznicą rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę 24 lutego.

"W żaden sposób nie ufam Władimirowi Putinowi"

Prezydent zaznaczył ponadto, że kwestia wojny między Ukrainą i Rosją, która "jest dla Polski najbardziej istotną kwestią pod względem bezpieczeństwa", była jednym z tematów jego rozmów z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Nawrocki podkreślił, że dla Polski bardzo ważnym jest, aby wojna między Ukrainą i Rosją zakończyła się trwałym porozumieniem. - W żaden sposób nie ufam Władimirowi Putinowi. Dla Polski pokój, który będzie tylko możliwością do zmobilizowania sił Federacji Rosyjskiej, ataku za 5, 10, 15 lub 20 lat, nie jest (...) dobrym rozwiązaniem - dodał.

Do poprzedniego spotkania Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego doszło 19 grudnia ubiegłego roku w Warszawie. Jak informowała kancelaria polskiego prezydenta, wśród poruszonych tematów były bezpieczeństwo, gospodarka i kwestie historyczne. Była to zarazem ich pierwsza rozmowa w cztery oczy.

W czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Davos.

