Nawrocki tłumaczy się z gestu, który "rozgrzał internet"

Gest Nawrockiego w trakcie debaty Źródło: zdjęcia organizatora

Podczas debaty prezydenckiej Karol Nawrocki sięgnął jedną dłonią w kierunku twarzy, a drugą się zasłaniał.

Reporter TVN24 Artur Molęda zapytał kandydata PiS, co w tamtym momencie zrobił, ponieważ ta sprawa "rozgrzała internet". - Gumę brałem, gumę - odpowiedział Nawrocki.

Pytany wciąż, co to było, bo to "bardzo rozgrzało internet", powiedział, że "się cieszy". - To bardzo dobrze - dodał.

Nawrocki zapytany o gest w trakcie debaty. "Gumę brałem" Źródło: TVN24

Dopytywany, co to było, nie chciał odpowiadać. - Nie wyjaśni pan? - dopytywał dziennikarz.

Nawrocki odpowiedział dopiero na następne pytanie i powiedział, że "czuje się wygrany" po debacie. - Zdecydowanie - podkreślił i pokazał gest uniesionego kciuka do kamery.