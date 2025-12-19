Karambol z udziałem 26 samochodów. Są ranni 

Oficer prasowy policji w Janowie Lubelskim o karambolu Źródło: TVN24

Aspirant sztabowy Faustyna Lazur, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim, poinformowała, że na drodze ekspresowej S19 w okolicy wsi Stojeszyn zderzyło się 26 samochodów, w tym dwa ciężarowe i bus.

- Na tę chwilę nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Dziesięć osób jest rannych, zostały odwiezione karetkami do szpitali - powiedziała. Dodała, że policjanci i strażacy pracują na miejscu. - Ustalamy wszystkie szczegóły i okoliczności zdarzenia - mówiła Lazur.

Karambol na S19 Źródło: TVN24

Do wypadku przyczyniły się prawdopodobnie trudne warunki na drodze. - Jest mgła i ślisko - zaznaczyła policjantka.

Wcześniej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała, że w zderzeniu uczestniczyło 10 samochodów.

Karambol z udziałem 26 samochodów Źródło: TVN24

Trasa zablokowana po karambolu

Jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Służby wprowadziły objazd fragmentu trasy S19 przez miejscowość Modliborzyce od węzła Modliborzyce przez DW857 i DW848 do węzła Janów Lubelski Północ.

Służby zapowiadają, że utrudnienia mogą potrwać wiele godzin.

Modliborzyce Źródło: GoogleMaps

