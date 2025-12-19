Karambol z udziałem 26 samochodów. Są ranni 

Aspirant sztabowy Faustyna Lazur, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim, poinformowała, że na drodze ekspresowej S19 w okolicy wsi Stojeszyn zderzyło się 26 samochodów, w tym dwa ciężarowe i bus.
- Na tę chwilę nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Dziesięć osób jest rannych, zostały odwiezione karetkami do szpitali - powiedziała. Dodała, że policjanci i strażacy pracują na miejscu. - Ustalamy wszystkie szczegóły i okoliczności zdarzenia - mówiła Lazur.
Do wypadku przyczyniły się prawdopodobnie trudne warunki na drodze. - Jest mgła i ślisko - zaznaczyła policjantka.
Wcześniej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała, że w zderzeniu uczestniczyło 10 samochodów.
Trasa zablokowana po karambolu
Jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Służby wprowadziły objazd fragmentu trasy S19 przez miejscowość Modliborzyce od węzła Modliborzyce przez DW857 i DW848 do węzła Janów Lubelski Północ.
Służby zapowiadają, że utrudnienia mogą potrwać wiele godzin.
Autorka/Autor: js/ft
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: TVN24