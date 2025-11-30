Karambol na Południowej Obwodnicy Warszawy Źródło: TVN24

Do wypadku doszło około godziny 21 na odcinku drogi S2 między węzłami Opacz i Konotopa w kierunku Poznania.

- Doszło do zderzenia dziewięciu samochodów, w tym pojazdu ciężarowego. W samochodach podróżowały 24 osoby, pięć z nich odniosło obrażenia - poinformował tvn24.pl mł. kpt. Damian Dolniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Jak ustalił Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl, cztery z poszkodowanych osób to dzieci w wieku od trzech miesięcy do czterech lat.

Na miejscu pracują zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarna i policja. Kilka osób jest pod opieką ratowników.

Droga jest zablokowana w kierunku autostrady A2 i trasy S8. Około godziny 22 korek miał ponad 5 kilometrów.

