Braun zostanie pozbawiony prawa do uczestniczenia w obradach przez dwa dni, począwszy od poniedziałku (zachowa jednak możliwość udziału w głosowaniach), a także nie otrzyma diety za dwa dni.

- Ta oczywista prawda jest tutaj kwestionowana - powiedział europoseł, za co został upomniany przez prowadzącą posiedzenie wiceprzewodniczącą izby Katarinę Barley. - Sodomici są, jak sądzę, tym zaginionym proletariatem rewolucji światowej, którego tak bardzo potrzebujecie, żeby prowadzić wasze projekty. Trzymajcie się, zboczeńcy, z daleka od naszych dzieci - dodał, po czym wiceprzewodnicząca wyłączyła mu mikrofon i Braun, zszedł z mównicy.

Według informacji na stronie PE dieta dzienna europosła wynosi 350 euro. Jest to ryczałt pokrywający zakwaterowanie, posiłki i inne wydatki w czasie, kiedy europoseł pracuje w europarlamencie. Dieta dzienna ma charakter dodatku do wynagrodzenia.

Braun zakłócił "minutę ciszy"

Chociaż przewodnicząca PE nie wskazała Brauna, to tamto posiedzenie również zakłócił polski europoseł. Podczas minuty ciszy kilkakrotnie krzyknął: "Módlcie się za ofiary żydowskiego ludobójstwa w Gazie". Na żądanie szefowej PE Braun został wykluczony z obrad sesji plenarnej i wyprowadzony z sali w eskorcie straży parlamentarnej .

Jak ustalił nieoficjalnie korespondent TVN24 Maciej Sokołowski, planowana kara to pozbawienie Brauna możliwości udziału do końca kadencji we wszelkich punktach takich jak "minuta ciszy" i inne ceremonie upamiętniające wydarzenia, takie jak Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu. Kara ta zostanie jednak ogłoszona dopiero na kolejnych sesjach PE, najwcześniej w marcu.