Polska

Kandydatura Marka Siwca na szefa Kancelarii Sejmu z pozytywną opinią komisji

19 0905 komisja regulaminowa-0018
"Dziękuję za wybór". Czarzasty przemawia jako marszałek Sejmu
Źródło: TVN24
Komisja regulaminowa pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Marka Siwca na szefa Kancelarii Sejmu. Jak mówił Siwiec podczas posiedzenia, kontynuacja zobowiązań, ciągłości prac i planów Sejmu to punkt wyjścia do planowania następnych dwóch lat.

Kandydaturę Marka Siwca poparło dziewięcioro członków komisji, przeciw było troje posłów, nikt nie wstrzymał się od głosu. Został zarekomendowany na stanowisko szefa Kancelarii Sejmu przez nowo powołanego marszałka, współprzewodniczącego Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego.

- Wszystko, co zostało powiedziane na temat kontynuacji pewnych zobowiązań, pewnej ciągłości prac, zadań i tych planów (...) to jest punkt wyjścia do planowania następnych dwóch lat - powiedział Siwiec podczas posiedzenia komisji.

Marek Siwiec podczas posiedzenia komisji regulaminowej
Marek Siwiec podczas posiedzenia komisji regulaminowej
Źródło: TVN24

Marek Siwiec był posłem I i II kadencji z ramienia SLD. W latach 1996-2004 był ministrem w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i szefem BBN (1997–2004). Był również europosłem VI i VII kadencji. Był też w komitecie wyborczym Włodzimierza Cimoszewicza w wyborach prezydenckich w 2005 roku.

Czarzasty zastąpił Hołownię

Zmiana na stanowisku szefa Kancelarii Sejmu związana jest z wyborem na marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. We wtorek zastąpił on Szymona Hołownię. Zapis o przekazaniu Czarzastemu fotela marszałka w drugiej połowie kadencji znalazł się w umowie koalicyjnej podpisanej 10 listopada 2023 roku.

"Ryzykowna nominacja", "polityczny prezent dla PiS"
Paulina Borowska
Autorka/Autor: js/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Marek Siwiec Sejm
