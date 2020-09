Kanadyjska archidiecezja zakazuje odprawiania mszy Rydzykowi "ze względu na kontrowersyjne wypowiedzi" 

To pokaz politycznej siły i politycznych możliwości. Każdego roku na urodzinach Radia Maryja stawiają się licznie politycy partii rządzącej i nikogo to już w Polsce nie dziwi. Zdziwieni są za to politycy i hierarchowie w Kanadzie. - Ksiądz Rydzyk przyjeżdżając do Kanady, urządza spotkania z Polonią, za które widzowie płacą. Ma przemówienia, to nie są kazania – mówi były wicepremier prowincji Alberta w Kanadzie Thomas A. Lukasz. Te wizyty w Kanadzie mają dobiec końca. Archidiecezja Edmonton, w której mieszka duża Polonia, zabroniła redemptoryście odprawiania mszy, a nawet spotkań na terenie katolickich parafii.